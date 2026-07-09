Mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 12 làn xe: Đề xuất đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng Công ty Phương Thành đề xuất mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên quy mô 10-12 làn xe theo phương thức PPP với tổng vốn đầu tư hơn 25.101 tỷ đồng nhằm giải tỏa áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam TP. Hà Nội.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Phương Thành vừa gửi văn bản báo cáo cơ quan chức năng về phương án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo đề xuất, tuyến cao tốc đầu tiên của miền Bắc sẽ được nâng cấp lên quy mô từ 10 đến 12 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng cao tại khu vực cửa ngõ thủ đô.

Quy mô quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật chi tiết

Dự án mở rộng có phạm vi nghiên cứu dài gần 30km, điểm đầu tại nút giao Pháp Vân (giao với đường Vành đai 3) và điểm cuối tại Km211+256, thuộc nút giao Đại Xuyên, TP. Hà Nội. Đề xuất này bám sát quy hoạch trục không gian Quốc lộ 1A với quy mô mặt cắt ngang 90m.

Cụ thể, đoạn từ Pháp Vân đến Vành đai 4 sẽ được mở rộng lên 12 làn xe. Trong đó, đoạn 1,5km đầu tuyến sẽ xây dựng cầu cạn 6 làn xe tại dải phân cách giữa. Phần còn lại của đoạn này sẽ xây dựng hai cầu cạn hai bên đường hiện hữu, mỗi bên 3 làn xe. Đối với đoạn từ Vành đai 4 đến Cầu Giẽ, quy mô được đề xuất là 10 làn xe. Cụ thể, đoạn đến nút giao Thường Tín sẽ xây cầu cạn hai bên (mỗi bên 2 làn), còn đoạn từ Thường Tín đến cuối tuyến sẽ mở rộng mặt đường thêm mỗi bên 2 làn xe.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Nguồn ảnh: Internet

Toàn tuyến dự kiến bố trí 9 nút giao liên thông, trong đó dự án sẽ trực tiếp đầu tư 7 nút giao. Hai nút giao còn lại sẽ được triển khai đồng bộ sau khi hoàn thành dự án trục ngang theo quy hoạch vùng.

Cơ cấu nguồn vốn và phương án tài chính PPP

Sơ bộ tổng mức đầu tư cho dự án mở rộng này là 25.101 tỷ đồng. Cơ cấu chi phí bao gồm:

Chi phí xây dựng và thiết bị: Hơn 16.900 tỷ đồng.

Hơn 16.900 tỷ đồng. Chi phí giải phóng mặt bằng: Hơn 1.700 tỷ đồng.

Hơn 1.700 tỷ đồng. Chi phí dự phòng: Hơn 3.700 tỷ đồng.

Hơn 3.700 tỷ đồng. Lãi vay trong thời gian thi công: Hơn 1.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo tính khả thi, nhà đầu tư đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, vốn Nhà nước tham gia dự kiến khoảng 64% (tương đương 16.120 tỷ đồng). Với phương án này, thời gian thu phí hoàn vốn ước tính kéo dài từ 21 đến 22 năm. Đơn vị đề xuất đánh giá nếu tỷ lệ vốn Nhà nước chỉ ở mức 50%, dự án sẽ khó đảm bảo hiệu quả tài chính để thực hiện.

Tầm quan trọng đối với hạ tầng giao thông phía Nam

Pháp Vân - Cầu Giẽ là tuyến huyết mạch quan trọng kết nối TP. Hà Nội với các tỉnh phía Nam. Kể từ khi hoàn thiện toàn tuyến vào năm 2006, lưu lượng phương tiện liên tục tăng trưởng với tốc độ bình quân 6%/năm, dẫn đến tình trạng quá tải thường xuyên vào các dịp cao điểm.

Việc mở rộng tuyến đường không chỉ giải quyết nút thắt giao thông tại cửa ngõ TP. Hà Nội mà còn tạo động lực phát triển kinh tế cho các khu vực lân cận như Thường Tín và Phú Xuyên. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý thông tin dự án hiện vẫn ở bước đề xuất nghiên cứu, người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các quyết định phê duyệt quy hoạch chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.