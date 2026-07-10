Mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận: Thách thức từ mặt bằng và vật liệu Dự án 36.100 tỷ đồng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang gặp khó khăn do chưa bàn giao đủ mặt bằng và thiếu hụt nguồn cát san lấp trầm trọng.

Tổng quan dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Dự án mở rộng tuyến cao tốc huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng. Công trình được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) với mục tiêu giải quyết tình trạng quá tải nghiêm trọng trên hành lang vận tải phía Nam.

Theo phương án quy hoạch, đoạn từ TP.HCM đi Trung Lương sẽ được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe. Trong khi đó, đoạn từ Trung Lương đi Mỹ Thuận sẽ được nâng cấp lên quy mô 6 làn xe.

Sau 7 tháng khởi công, dự án hiện vẫn chưa thể bước vào thi công đồng bộ.

"Nút thắt" giải phóng mặt bằng tại các điểm trọng yếu

Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng cần thu hồi hơn 117ha đất tại TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Tuy nhiên, sau gần 7 tháng khởi công, công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư tại nhiều địa phương vẫn đang ở bước triển khai tiểu dự án, chưa bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Điểm nghẽn lớn nhất hiện tập trung tại khu vực Km9 - Km11+140, gần nút giao Chợ Đệm (TP.HCM). Tại đây, hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm lưới điện trung thế, đường ống cấp nước và cáp viễn thông vẫn chưa được di dời, gây cản trở việc xử lý nền đất yếu và mở rộng tuyến chính.

Hiện trạng thi công đoạn qua xã Tân Nhựt (TP. HCM).

Nhà thầu sẵn sàng nhân lực nhưng phải chờ mặt bằng

Tại khu vực nút giao Chợ Đệm, nhà thầu đã huy động đầy đủ cán bộ kỹ thuật và thiết bị chuyên dụng như máy khoan cọc xi măng đất (CDM), máy khoan cọc nhồi và xe cơ giới. Tuy nhiên, do thiếu mặt bằng, các hoạt động hiện chỉ có thể triển khai cầm chừng trên phần diện tích cũ.

Đại diện nhà thầu chia sẻ, việc không thể thi công đồng loạt gây phát sinh chi phí lớn mỗi ngày, trong khi sản lượng thi công không đạt kế hoạch đề ra. Tình trạng này khiến doanh nghiệp dự án và các đơn vị thi công gặp nhiều áp lực về tài chính và tiến độ.

Phối cảnh một đoạn tuyến mở rộng cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Nguy cơ thiếu hụt hàng triệu mét khối cát san lấp

Bên cạnh mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng cũng là thách thức lớn. Toàn dự án cần khoảng 3,7 triệu m3 cát san lấp và 3 triệu m3 đá. Hiện nay, các đề xuất khai thác mỏ cát theo cơ chế đặc thù tại Đồng Tháp và Vĩnh Long vẫn đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt thủ tục.

Nếu các vướng mắc về mặt bằng và vật liệu không được tháo gỡ dứt điểm trong quý III/2026, mục tiêu hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chính phủ sẽ khó đạt được. Việc sớm đưa công trình vào sử dụng là yêu cầu cấp thiết để giảm tải cho tuyến cao tốc hiện hữu vốn thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các dịp cao điểm.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực tế từ chủ đầu tư.