Mở rộng cầu Phú Mỹ lên 8 làn xe: Giải pháp giảm ùn tắc cửa ngõ TP.HCM TP.HCM đề xuất nâng cấp cầu Phú Mỹ từ 6 lên ít nhất 8 làn xe nhằm tăng năng lực lưu thông cho Vành đai 2 và khu vực cảng Cát Lái với tổng mức đầu tư trọng điểm hơn 24.000 tỷ đồng.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề xuất ưu tiên triển khai dự án mở rộng cầu Phú Mỹ nhằm nâng cao năng lực khai thác trên tuyến Vành đai 2. Đây là một trong 5 dự án giao thông chiến lược được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ phía Đông và hỗ trợ phân luồng phương tiện ra vào cảng Cát Lái.

Nâng cấp quy hoạch hạ tầng Vành đai 2

Theo phương án sơ bộ, cầu Phú Mỹ sẽ được nghiên cứu mở rộng từ quy mô 6 làn xe hiện hữu lên ít nhất 8 làn xe. Việc nâng cấp này không chỉ giúp tăng lưu lượng xe lưu thông mà còn hỗ trợ kết nối đồng bộ với các trục đường chính và các khu công nghiệp lân cận, giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Cầu Phú Mỹ là cây cầu dây văng đầu tiên của TP.HCM, bắc qua sông Sài Gòn, kết nối phường Phú Thuận và phường Cát Lái, TP.HCM. Công trình có chiều dài hơn 2km, tĩnh không thông thuyền 45m, từng là cầu dây văng lớn nhất Việt Nam tại thời điểm khánh thành năm 2009. Sau hơn 15 năm vận hành, lưu lượng xe container tăng đột biến đã khiến công trình thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Hiện tại, công trình vẫn đang trong giai đoạn thu phí hoàn vốn theo hình thức BOT. Để bảo đảm an toàn khai thác trong thời gian chờ nâng cấp, từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7/2026, các đơn vị chức năng đã tiến hành sửa chữa mặt cầu hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận.

Cầu Phú Mỹ. Ảnh: Internet

Đồng bộ 5 dự án giao thông trọng điểm khu vực Cát Lái

Bên cạnh việc mở rộng cầu Phú Mỹ, TP.HCM cũng đề xuất triển khai đồng bộ 4 dự án hạ tầng khác nhằm khơi thông mạng lưới giao thông xung quanh cảng Cát Lái và khu công nghiệp Phú Hữu. Tổng vốn đầu tư cho nhóm dự án này ước tính hơn 24.000 tỷ đồng.

Tên dự án Quy mô/Chiều dài Tổng vốn đầu tư (dự kiến) Mở rộng đường Võ Chí Công Dài 8,3km, rộng 67m Gần 5.500 tỷ đồng Nâng cấp đường Nguyễn Thị Định Theo quy hoạch Khoảng 2.600 tỷ đồng Nâng cấp đường Nguyễn Duy Trinh Theo quy hoạch Khoảng 1.859 tỷ đồng Đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu Dài gần 6km, rộng 60m Gần 8.800 tỷ đồng

Đáng chú ý, tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu sẽ đóng vai trò kết nối trực tiếp cảng biển với nút giao Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là mắt xích quan trọng giúp tăng năng lực vận tải hàng hóa liên vùng.

Tầm nhìn kết nối liên tỉnh và phát triển kinh tế

Ngoài phương án nâng cấp cầu hiện hữu, TP.HCM đang xúc tiến kế hoạch xây dựng cầu Phú Mỹ 2. Dự án này có chiều dài khoảng 6,3km, dự kiến đầu tư theo hợp đồng BT với tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng, nhằm kết nối trực tiếp khu Nam thành phố với tỉnh Đồng Nai.

Việc đẩy mạnh hạ tầng giao thông diễn ra trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế cả nước. Với GRDP đạt hơn 2,9 triệu tỷ đồng, thành phố cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh đang đóng góp hơn 55% vào mức tăng trưởng chung của quốc gia. Đầu tư vào hạ tầng kết nối như cầu Phú Mỹ được xem là động lực then chốt để duy trì đà tăng trưởng này trong giai đoạn 2025-2030.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chính thức của cơ quan có thẩm quyền.