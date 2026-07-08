Mở rộng đường Lĩnh Nam tại Hà Nội: Tiến độ giải phóng mặt bằng và lộ trình hoàn thành năm 2027 Dự án nâng cấp đường Lĩnh Nam dài 3,4km với tổng diện tích thu hồi gần 10ha đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027 nhằm giảm tải cho cửa ngõ phía Đông Nam Hà Nội.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, đóng vai trò huyết mạch trong việc kết nối khu vực nội đô với các tuyến vành đai. Sau nhiều năm chuẩn bị, dự án hiện đang bước vào giai đoạn cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB) để đảm bảo mục tiêu về đích vào năm 2027.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2013.

Quy hoạch chi tiết và quy mô hạ tầng

Theo phương án thiết kế đã được phê duyệt, công trình có tổng chiều dài khoảng 3,4km. Điểm đầu của dự án bắt đầu từ nút giao Tam Trinh và kết thúc tại nút giao với đê Nguyễn Khoái. Đây là cung đường chiến lược giúp phân luồng giao thông, giảm áp lực đáng kể cho các trục đường lân cận như Tam Trinh, Minh Khai và Kim Ngưu.

Theo quy hoạch, đường Lĩnh Nam sẽ được mở rộng trên cơ sở đường hiện có, với 2 đoạn có mặt cắt ngang lần lượt là 22,5m và 40m (đáp ứng 4-6 làn xe).

Về chỉ tiêu kỹ thuật, tuyến đường được chia thành hai phân đoạn với quy mô mặt cắt ngang khác nhau. Đoạn từ Vành đai 2,5 đến Vành đai 3 sẽ được mở rộng lên 40m, trong khi các đoạn còn lại đạt mức 22,5m. Hạ tầng hoàn thiện sẽ bao gồm hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng đồng bộ và đáp ứng lưu thông từ 4 đến 6 làn xe.

Thách thức trong công tác giải phóng mặt bằng

Công tác GPMB được xác định là khâu then chốt và cũng là khó khăn lớn nhất của dự án. Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ thi công lên tới 98.345,92m2. Quá trình này ảnh hưởng trực tiếp đến 814 hộ dân và 33 tổ chức nằm trên địa bàn 5 phường bao gồm: Vĩnh Tuy, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai và Lĩnh Nam (Hà Nội).

Công trình có chiều dài khoảng 3,4km, điểm đầu tại nút giao Tam Trinh, điểm cuối tại nút giao đê Nguyễn Khoái. Trong ảnh, nhiều nhà dân thuộc phường Hoàng Mai đã di dời, bàn giao để phá dỡ.

Đại diện đơn vị liên quan cho biết, nguồn gốc đất đai tại khu vực này rất phức tạp. Nhiều thửa đất đan xen giữa đất ở, đất vườn, đất ao và đất nông nghiệp theo Nghị định 64. Đặc biệt, tình trạng mua bán bằng giấy viết tay qua nhiều đời chủ khiến việc xác minh pháp lý và quy chủ tốn nhiều thời gian, đòi hỏi sự rà soát cẩn trọng từ các cơ quan chức năng.

Nhiều hộ tự mua bán/giao dịch bằng giấy viết tay, qua nhiều đời chủ. Khi đối chiếu pháp lý, quy chủ rất tốn thời gian. Điều này buộc các đơn vị liên quan phải rà soát cực kỳ cẩn trọng.

Lộ trình thực hiện và vai trò chủ đầu tư mới

Kể từ ngày 01/07/2025, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND TP Hà Nội đã có sự điều chỉnh trong công tác quản lý. Cụ thể, UBND phường Vĩnh Hưng đã được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp bám sát địa bàn, tháo gỡ nhanh chóng các vướng mắc tại địa phương.

Đến tháng 8/2024, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch, hoàn thành vào năm 2027.

Hiện nay, chính quyền các phường liên quan đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch. Theo kế hoạch điều chỉnh mới nhất, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường không chỉ cải thiện mỹ quan đô thị mà còn tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực phía Đông Nam Thủ đô.

Dự án có ý nghĩa đặc biệt trong việc kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với đường Vành đai 3 và giảm áp lực giao thông cho các tuyến phố như Tam Trinh, Minh Khai và Kim Ngưu.

Thông tin dự án và tiến độ có thể thay đổi dựa trên các quyết định điều chỉnh quy hoạch và thực tế triển khai của cơ quan chức năng.