Giáo dục - Đào tạo Mở rộng không gian học tập từ buổi học thứ 2 Ở Trường THPT Chuyên Bảo Lộc (phường 1 Bảo Lộc), buổi học thứ 2 đang mở ra không gian để học sinh trải nghiệm, sáng tạo, phát triển năng khiếu và hình thành những kỹ năng cần thiết. Cách làm linh hoạt, thực chất này được Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đánh giá là một trong những mô hình tiêu biểu trong tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Học sinh được tự tay chăm sóc cây, trồng rau tại vườn STEM

Những điều học sinh yêu thích

Buổi sáng, những tiết học chính khóa nối tiếp nhau theo chương trình. Khi buổi chiều bắt đầu, không gian học tập ở Trường THPT Chuyên Bảo Lộc dường như rộng hơn. Có nhóm học sinh miệt mài với một dự án STEM, có em say sưa trong câu lạc bộ âm nhạc, hội họa, có nhóm cùng nhau nghiên cứu khoa học, học ngoại ngữ hay rèn luyện thể thao...

Với 710 học sinh, 21 lớp chuyên và đội ngũ 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường có những điều kiện nhất định để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Nhưng theo cách nhìn của Ban Giám hiệu, điều quan trọng không phải là “thêm một buổi học”, mà là làm thế nào để buổi học ấy mang lại một giá trị khác. “Chúng tôi xác định buổi 2 không phải là kéo dài buổi 1. Nếu chỉ tiếp tục dạy kiến thức chính khóa thì học sinh sẽ thêm áp lực. Buổi 2 cần tạo ra không gian để các em được lựa chọn, được làm, được trải nghiệm và phát triển thế mạnh riêng”, ông Nguyễn Vũ Minh Tú - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Có lẽ vì vậy, các câu lạc bộ trở thành một phần tự nhiên trong đời sống học đường nơi đây. Từ các câu lạc bộ Tình nguyện, Khoa học tự nhiên, Khoa học công nghệ, Khoa học xã hội, Tiếng Anh, Văn học đến Hội họa, Âm nhạc - Văn nghệ, Thể thao…, mỗi câu lạc bộ mở ra một cách học khác nhau. Ở đó, kiến thức không chỉ nằm trên trang sách. Học sinh học cách đứng trước tập thể để trình bày một ý tưởng, cùng bạn bè giải quyết một vấn đề, tự tay tạo ra một sản phẩm hay kiên trì theo đuổi một dự án.

Cách tổ chức buổi 2 cũng được nhà trường tính toán từ nhu cầu thực tế của học sinh. Các em được khảo sát, phân nhóm theo năng lực, sở thích để lựa chọn hoạt động phù hợp. Vì thế, mỗi buổi chiều không chỉ là thời gian học tập mà còn là khoảng thời gian để học sinh được sống với sở thích và sự tò mò của mình.

Vườn STEM rộng gần 300 m² tại Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

Khi vườn trường cũng trở thành lớp học

Một trong những điểm nhấn của mô hình dạy học 2 buổi/ngày tại Trường THPT Chuyên Bảo Lộc là cách nhà trường đưa STEM ra khỏi khuôn khổ của những giờ học hay cuộc thi. Trong 2 năm qua, vườn STEM rộng gần 300 m² được hình thành với nhà kính, khu trồng rau khí canh, cây thuốc nam, hệ thống năng lượng mặt trời và thiết bị đo các yếu tố môi trường. Tại đây, học sinh được tự tay chăm sóc cây, trồng rau, tìm hiểu cây thuốc nam, nuôi cấy mô lan, quan sát và phân tích những thay đổi của môi trường, những hiện tượng sâu bệnh.

Cùng với đó, phòng học STEM với không gian mở cũng trở thành nơi các ý tưởng được tiếp tục. Học sinh thực hiện dự án, chế tạo sản phẩm, nghiên cứu khoa học, làm robotics và thử nghiệm những ứng dụng công nghệ. Ngày hội STEM hằng năm trở thành dịp để các em mang những sản phẩm của mình ra giới thiệu, chia sẻ và tiếp tục tìm kiếm những ý tưởng mới. “Không nhất thiết phải có một phòng STEM hiện đại mới có thể dạy STEM. Vườn trường, sân trường, phòng học bộ môn hay một khoảng không gian phù hợp đều có thể trở thành nơi học tập. Điều quan trọng là học sinh được trực tiếp làm và vận dụng kiến thức vào thực tế”, ông Nguyễn Vũ Minh Tú chia sẻ thêm.

Từ thực tế tại Trường THPT Chuyên Bảo Lộc có thể thấy, dạy học 2 buổi/ngày không đơn thuần là tăng thời gian học ở trường, mà quan trọng là cách tổ chức để học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm, sáng tạo và phát huy năng khiếu. Qua đó, những yêu cầu đổi mới giáo dục được thể hiện rõ hơn trong các hoạt động học tập, sinh hoạt hằng ngày của học sinh.