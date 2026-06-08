Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Mở rộng không gian phát triển, tạo động lực mới cho vùng Thủ đô Tại phiên thảo luận Tổ 7, Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, diễn ra vào sáng 6/8, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh, thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh diễn ra buổi thảo luận tại Tổ 7, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng

Các ý kiến đều khẳng định đây là những quyết sách có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức lại không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo động lực liên kết vùng và nâng cao năng lực phát triển trong giai đoạn mới.

Phát triển Vành đai 5 thể hiện tầm nhìn sớm, kịp thời đối với định hướng phát triển Thủ đô trong 100 năm tới

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Quảng (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) bày tỏ sự thống nhất cao với chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tư duy phát triển dài hạn, chủ động chuẩn bị cho không gian phát triển của Thủ đô trong tương lai.

Đại biểu Nguyễn Văn Quảng, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến

Theo đại biểu Nguyễn Văn Quảng, mặc dù hiện nay tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội vẫn đang trong quá trình triển khai, nhưng việc nghiên cứu, tính toán đầu tư Vành đai 5 là cần thiết. Đây không chỉ là một dự án giao thông đơn thuần mà còn là bước đi thể hiện tầm nhìn sớm, kịp thời trong việc cụ thể hóa định hướng mở rộng không gian phát triển của Thủ đô, tăng cường kết nối giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng. “Phát triển Vành đai 5 chính là chuẩn bị không gian phát triển cho Thủ đô trong khoảng thời gian 100 năm tới”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, phát triển đô thị và hạ tầng không thể chỉ đặt trong phạm vi địa giới hành chính từng địa phương mà cần được nhìn nhận trên cơ sở liên kết vùng, quy hoạch vùng và yêu cầu phát triển tổng thể. Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án, đại biểu Nguyễn Văn Quảng thống nhất với việc Quốc hội xem xét, quyết định. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế phân cấp, phân quyền trong quá trình triển khai để bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Theo đại biểu, thực tiễn triển khai một số dự án quan trọng quốc gia cho thấy, sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, trong quá trình thực hiện có thể phát sinh các vấn đề cần điều chỉnh như diện tích đất thu hồi, loại đất thu hồi, số hộ dân bị ảnh hưởng, phương án tái định cư… Nếu mỗi nội dung điều chỉnh đều phải trình Quốc hội xem xét, quyết định tại các kỳ họp thì có thể làm chậm tiến độ.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận

Vì vậy, đại biểu đề xuất Quốc hội chỉ quyết định chủ trương đầu tư, giao Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; đối với những vấn đề phát sinh cần điều chỉnh trong quá trình triển khai, có thể giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trên cơ sở đề xuất của Chính phủ và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. “Trong giai đoạn đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hiện nay, cần có cơ chế đủ linh hoạt để các dự án quan trọng được triển khai hiệu quả, bảo đảm tiến độ và đáp ứng yêu cầu phát triển”, đại biểu Nguyễn Văn Quảng nêu quan điểm.

Bắc Ninh, Quảng Ninh tạo động lực phát triển mới

Cùng tham gia thảo luận về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đại biểu Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thống nhất, tán thành cao với đề án trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu

Theo đại biểu Dương Khắc Mai, việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng về nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển các địa phương có đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại biểu đánh giá Bắc Ninh hiện là một cực tăng trưởng quan trọng về công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của vùng; là trung tâm sản xuất điện tử, chip bán dẫn, thiết bị công nghệ số và cơ khí chính xác. Với vị trí nằm trên các hành lang phát triển quan trọng, kết nối với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn trong vùng, Bắc Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng không gian đô thị, phát triển công nghiệp, thúc đẩy liên kết vùng. “Việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo điều kiện để Bắc Ninh tổ chức lại không gian phát triển, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tương xứng với quy mô dân số, trình độ đô thị hóa và cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay”, đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh.

Đại biểu cho biết, đề án đã được tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp. Kết quả cho thấy sự đồng thuận cao của nhân dân và chính quyền địa phương đối với chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập thành phố, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng hồ sơ do Chính phủ trình đã được chuẩn bị theo đúng quy định, cơ bản đầy đủ, đáp ứng yêu cầu để Quốc hội xem xét, quyết định. Bắc Ninh cũng đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I và cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận

Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ và địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí còn cần nâng cao; xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm thành phố Bắc Ninh sau khi được thành lập không chỉ đáp ứng yêu cầu về mô hình hành chính mà còn thực sự trở thành đô thị phát triển, hiện đại, đáng sống. Đối với tổ chức thực hiện, đại biểu thống nhất với các quy định chuyển tiếp trong dự thảo Nghị quyết, nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế phát sinh thủ tục hành chính, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu đề nghị sau khi thành lập, Bắc Ninh cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị đô thị, sử dụng hiệu quả trụ sở, tài sản công; đồng thời tập trung nguồn lực phát triển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Đặc biệt, đại biểu lưu ý cần quan tâm đến người dân tại các khu vực xa trung tâm, bảo đảm mọi người dân trong thành phố Bắc Ninh mới đều được thụ hưởng thành quả phát triển, hạn chế khoảng cách giữa khu vực lõi đô thị và khu vực ngoại vi.

Đóng góp thêm ý kiến về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh, đại biểu Nguyễn Văn Quảng cho rằng đây không chỉ là sự phát triển riêng của từng địa phương mà còn tạo ra động lực mới, không gian phát triển mới cho cả khu vực, trước hết là vùng Thủ đô. Theo đại biểu, nếu xác định Thủ đô là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội thì cần có các đô thị vệ tinh, các không gian phát triển hỗ trợ xung quanh. Việc hình thành các thành phố trực thuộc Trung ương như Bắc Ninh, Quảng Ninh sẽ góp phần tạo dựng hệ sinh thái phát triển liên kết, bổ trợ lẫn nhau, khai thác hiệu quả tiềm năng của từng địa phương. Đại biểu Nguyễn Văn Quảng nhận định, trước đây vùng Đông Bắc Bộ thường được nhìn nhận qua tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Khi Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, không gian phát triển sẽ được mở rộng, hình thành một tứ giác đô thị mới, tạo thêm dư địa và động lực cho liên kết vùng.

Đại biểu cũng đề nghị trong quá trình xem xét, ban hành nghị quyết, cần xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ và các địa phương trong việc tiếp tục hoàn thiện tiêu chí, điều kiện thành lập thành phố; bởi mục tiêu cuối cùng của việc nâng cấp đô thị không chỉ nằm ở tên gọi hay cấp hành chính, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo ra động lực phát triển bền vững.