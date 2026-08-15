Giáo dục - Đào tạo Mở rộng không gian rèn luyện cho thiếu nhi Từ trường học đến khu dân cư, những sân chơi dành cho thanh thiếu nhi Lâm Đồng đang được mở rộng bằng nhiều cách, tạo thêm môi trường để các em hình thành thói quen vận động và phát triển toàn diện.

Đoàn Lâm Đồng tranh tài tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026

Tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 tổ chức ở Lâm Đồng trong tháng 6 vừa qua, hơn 2.000 vận động viên học sinh đã cùng tranh tài ở nhiều môn thể thao. Với các em, đây vừa là cơ hội thi đấu, vừa là dịp gặp gỡ những người bạn có cùng niềm yêu thích vận động.

Em Nguyễn Trọng Cường, lớp 11A12, Trường THPT Hàm Thuận Bắc, xã Hàm Thuận, đại diện cho hơn 2.000 vận động viên tham gia giải, chia sẻ: “Được thi đấu cùng các bạn đến từ nhiều địa phương giúp em có thêm động lực và học hỏi được nhiều điều. Qua thể thao, chúng em rèn luyện sức khỏe, sự tự tin và tinh thần đoàn kết”.

Giải đấu cũng cho thấy thể thao trường học đang được nhìn nhận như một phần quan trọng trong quá trình phát triển học sinh. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 là sân chơi để học sinh thi đấu, giao lưu, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào thể thao trường học trên cả nước. Đồng chí đề nghị các địa phương, nhà trường tiếp tục đổi mới giáo dục thể chất, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển các câu lạc bộ (CLB) thể thao và tạo điều kiện để mỗi học sinh lựa chọn ít nhất một môn thể thao yêu thích, hình thành thói quen rèn luyện thân thể lâu dài.

Thanh thiếu nhi hào hứng tham gia các hoạt động thể dục, thể thao tại địa phương

Ở cơ sở, phong trào này được nối dài bằng nhiều hoạt động gần gũi hơn. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức 253 hoạt động, giải thi đấu thể dục thể thao, thu hút hơn 8.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi. Cùng với đó, 512 CLB, đội, nhóm thể thao thanh niên được duy trì thường xuyên, với nhiều môn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, dân vũ, võ thuật và các môn thể thao dân tộc.

Anh Đoàn Minh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng cho rằng, một sân bóng ở khu dân cư, khoảng sân trường sau giờ học, CLB cầu lông hay nhóm dân vũ đều có thể trở thành nơi để các em gặp gỡ, vận động mỗi ngày. Việc tạo thêm những địa điểm phù hợp với lứa tuổi, điều kiện từng địa bàn vì thế có ý nghĩa thiết thực trong duy trì thói quen rèn luyện cho thiếu nhi.

Những hoạt động đa dạng giúp thiếu nhi có thêm cơ hội khám phá sở thích, phát huy năng khiếu

Theo đó, tại các liên đội, hoạt động dành cho học sinh đã được tổ chức theo hướng đa dạng hơn. Năm học 2025 - 2026, 100% Liên đội triển khai mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”. Cùng với đó là các hoạt động STEM, cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí”, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo, kỹ năng sống và dạy bơi miễn phí cho học sinh.

Những hoạt động này mở thêm lựa chọn cho các em sau giờ học, từ vận động thể chất đến khám phá khoa học, rèn kỹ năng. Song song đó, nguồn lực xây dựng sân chơi, bãi tập và bổ sung dụng cụ thể thao tại khu dân cư, trường học cũng được các cơ sở Đoàn quan tâm huy động, tạo điều kiện để thiếu nhi có thêm nơi vui chơi, luyện tập.

“Điều quan trọng là mỗi em đều có cơ hội tìm thấy một môn thể thao mình yêu thích, một hoạt động phù hợp và một nơi để vui chơi, giao lưu. Từ những giờ ra chơi, CLB ở khu dân cư đến các giải đấu lớn, mỗi trải nghiệm đều góp phần hình thành sự tự tin, tinh thần đồng đội và thói quen vận động, tạo hành trang để các em lớn lên khỏe mạnh, có ý chí vươn lên và khát vọng phát triển. Đó cũng là cách chúng ta chăm lo cho thiếu nhi hôm nay, chuẩn bị nguồn lực cho tương lai, để các em trở thành những công dân tích cực, sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, anh Tâm nhấn mạnh.