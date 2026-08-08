Khu công nghiệp đã có giấy phép môi trường nay mở rộng ngành nghề thu hút đầu tư thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP) thì cơ sở phải xin cấp lại giấy phép môi trường.

Theo quy định tại Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP thì được phép tích hợp bổ sung trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ.

Ông Nguyễn Hoàng Nam hỏi, vậy cơ sở phải xin cấp lại giấy phép môi trường hay tích hợp bổ sung vào báo cáo công tác bảo vệ môi trường?

Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Thủ tục cấp lại giấy phép môi trường đã được cắt giảm theo quy định tại Mục III Phần A Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Khu công nghiệp đang hoạt động có bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư tự xem xét, quyết định, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc bổ sung và tích hợp nội dung bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ của khu công nghiệp theo quy định.