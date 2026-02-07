Mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang lên 21,5m: Giải phóng mặt bằng kết nối Vành đai 2,5 Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang tại phường Cầu Giấy, TP Hà Nội với tổng vốn hơn 300 tỷ đồng đã bắt đầu giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công trong quý III/2026.

Phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang. Đây là dự án hạ tầng quan trọng nhằm kết nối trực tiếp với đường Vành đai 2,5, giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm qua tại khu vực này.

Ngõ 381 Nguyễn Khang, phường Cầu Giấy đã xuống cấp nhiều năm, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Quy mô và tổng mức đầu tư dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang

Theo quy hoạch, ngõ 381 Nguyễn Khang sẽ được nâng cấp và mở rộng lên chiều rộng 21,5m. Dự án này được thiết kế đồng bộ với các tuyến đường lân cận, tạo sự thống nhất về hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị. Tổng mức đầu tư cho việc cải tạo và mở rộng tuyến ngõ này là hơn 300 tỷ đồng.

Ngõ 381 Nguyễn Khang sẽ được mở rộng lên 21,5 m với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Việc mở rộng đoạn từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang không chỉ cải thiện năng lực thông hành mà còn góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị tại phường Cầu Giấy. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đáp ứng tốt nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của cư dân địa phương và các khu vực lân cận.

Tiến độ giải phóng mặt bằng và kế hoạch khởi công

Từ cuối tháng 6/2026, lực lượng chức năng phường Cầu Giấy đã tổ chức ra quân giải phóng mặt bằng. Theo ghi nhận thực tế, nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến ngõ đã bắt đầu di dời tài sản và bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công tiến hành phá dỡ các công trình nằm trong phạm vi dự án.

Nhiều hộ dân sinh sống tại ngõ 381 Nguyễn Khang đã di dời tài sản, bàn giao mặt bằng để lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với các trường hợp còn vướng mắc về phương án đền bù hoặc bố trí tái định cư, chính quyền phường Cầu Giấy cho biết sẽ tiến hành rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể. Mục tiêu là đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Máy xúc cũng đã tiến hành phá dỡ nhiều căn nhà.

Sau khi hoàn tất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng sẽ chỉ đạo tổ chức khởi công dự án ngay trong quý III năm 2026. Việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch là yếu tố then chốt để dự án về đích đúng kế hoạch.

Khơi thông mạch máu giao thông kết nối Vành đai 2,5

Điểm nhấn quan trọng nhất của dự án là việc thông suốt ngõ 381 Nguyễn Khang sang đường Vành đai 2,5. Sau khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ tạo thành một trục kết nối liên hoàn giữa các tuyến đường huyết mạch của TP Hà Nội bao gồm Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3.

Sau khi hoàn thành việc cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang thông từ phố Thành Thái đến cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch, sẽ tạo nên trục kết nối giữa đường Vành đai 2, 2,5 và 3.

Sự kết nối này giúp giảm tải đáng kể áp lực giao thông cho các tuyến phố nội đô, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển của người dân từ khu vực Cầu Giấy sang các khu vực khác. Dự án được kỳ vọng sẽ xóa sổ hoàn toàn "điểm đen" về ùn tắc giao thông đã tồn tại nhiều năm tại ngõ 381 Nguyễn Khang.

Nhiều người dân mong chờ dự án cải tạo mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang sớm hoàn thành, khắc phục điểm đen ùn tắc tồn tại nhiều năm tại đây.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.