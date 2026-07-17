Mở rộng Quốc lộ 1 cửa ngõ phía Tây TP.HCM lên 12 làn xe: Giải tỏa hơn 2.200 hộ dân Dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua TP.HCM có tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT nhằm xóa nút cổ chai kết nối miền Tây và đồng bộ hạ tầng cao tốc.

Trong khoảng một tháng qua, công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực phía Tây TP.HCM, đang được đẩy nhanh. Hàng loạt căn nhà mặt tiền đã bắt đầu tháo dỡ, lùi sâu vào bên trong để bàn giao quỹ đất sạch cho đơn vị thi công.

Dự án có chiều dài gần 10 km, kéo dài từ nút giao Kinh Dương Vương đến khu vực giáp tỉnh Long An. Đây là một trong bốn tuyến đường hiện hữu tại TP.HCM được đầu tư theo hình thức BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) với tổng vốn đầu tư khoảng 16.270 tỷ đồng. Tại điểm đầu dự án gần vòng xoay An Lạc, khoảng 30 căn nhà đầu tiên đã thực hiện tháo dỡ, di dời đồ đạc.

Tại điểm đầu dự án, gần vòng xoay An Lạc, khoảng 30 căn nhà đang được tháo dỡ, lùi sâu vào trong. Khu vực này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Quy hoạch mở rộng lên 60m và xây dựng nút giao khác mức

Tuyến đường đi qua địa bàn các phường Tân Tạo, phường An Lạc, phường Bình Đông và xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, TP.HCM. Đoạn Quốc lộ 1 được nâng cấp hiện mang tên Lê Khả Phiêu, đóng vai trò là trục xương sống kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuyến đường hiện có 6 làn xe, nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc do mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng xe lớn.

Theo quy hoạch chi tiết, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m với quy mô từ 10 đến 12 làn xe. Các nút giao trọng điểm trên tuyến sẽ được đầu tư xây dựng cầu vượt hoặc tổ chức giao cắt khác mức nhằm xóa bỏ các điểm nghẽn giao thông. Tốc độ thiết kế trên trục đường chính đạt 80 km/h, trong khi đường song hành hai bên là 60 km/h.

Tuyến đường được mở rộng lên 60 m, quy mô 10-12 làn xe. Các nút giao chính sẽ được xây cầu vượt, tổ chức giao cắt khác mức.

Chi phí bồi thường hơn 9.000 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến khoảng 2.240 hộ dân, trong đó có hơn 1.800 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ. Ngân sách thành phố dự kiến chi khoảng 9.600 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở xã Tân Nhựt đã đồng ý phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Nhiều hộ dân tại khu vực xã Tân Nhựt, TP.HCM đã đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm. Ông Thái Văn Ơn (75 tuổi) chia sẻ, gia đình ông có hơn 200 m2 đất nằm trong diện thu hồi và được bồi thường khoảng 12 tỷ đồng. Theo ông, mức giá bồi thường hiện tại là phù hợp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới hoặc sửa chữa lại phần diện tích còn lại.

Nhiều hộ dân cho rằng mức bồi thường phù hợp và mong muốn con đường sớm được mở rộng khang trang.

Xây mới cầu Bình Điền và hạ tầng cảnh quan

Bên cạnh việc mở rộng mặt đường, dự án còn bao gồm hạng mục xây dựng thêm một cầu mới song song với cầu Bình Điền hiện hữu. Công trình sẽ được thiết kế hiện đại, bố trí lối đi riêng cho người khuyết tật và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật để tạo điểm nhấn kiến trúc cho cửa ngõ phía Tây vào ban đêm.

Theo quy hoạch, khu vực này sẽ xây thêm một cầu mới, mở rộng phần đường xe chạy và đầu tư hệ thống cảnh quan.

Khi hoàn tất toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng, dự án sẽ triển khai thi công đồng loạt các gói thầu. Theo lộ trình, tuyến đường mở rộng dự kiến sẽ chính thức đưa vào khai thác từ năm 2029.

Khi hoàn tất bàn giao mặt bằng, dự án sẽ triển khai thi công, dự kiến đưa vào khai thác năm 2029.

Việc nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn này không chỉ giải quyết dứt điểm tình trạng "nút cổ chai" tại cửa ngõ TP.HCM mà còn giúp kết nối đồng bộ với các trục giao thông lớn như Đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Cao tốc TP.HCM - Trung Lương và đường Vành đai 3, Vành đai 4 trong tương lai.

Vị trí đoạn quốc lộ 1 được đầu tư nâng cấp giúp liên kết các trục cao tốc và bến xe Miền Tây.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.