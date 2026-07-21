Mở rộng Quốc lộ 1A qua Hà Nội: Công khai chính sách bồi thường và tái định cư tại Phường Bạch Mai Dự án trục cảnh quan Quốc lộ 1A quy mô 16 làn xe, rộng 90m bắt đầu triển khai giải phóng mặt bằng. Phường Bạch Mai, TP. Hà Nội tổ chức đối thoại, đảm bảo quyền lợi cho 230 hộ dân.

Dự án đầu tư trục cảnh quan Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đang bước vào giai đoạn quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại Phường Bạch Mai, TP. Hà Nội, chính quyền địa phương đã tổ chức hội nghị công khai các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Quy mô hạ tầng trục cảnh quan Quốc lộ 1A

Theo Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của UBND TP. Hà Nội, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 36,3km, đi qua địa giới của 18 xã và phường. Đây là công trình trọng điểm nhằm mở rộng không gian đô thị và hoàn thiện hệ thống giao thông cửa ngõ Thủ đô.

Về thông số kỹ thuật, tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 90m. Cấu trúc giao thông bao gồm đường chính 10 làn xe và hai tuyến đường gom mỗi bên 3 làn xe. Một số đoạn sẽ được mở rộng cục bộ để đáp ứng nhu cầu lưu thông trong tương lai.

Một đoạn Quốc lộ 1A qua Thủ đô. Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam

Tác động và phương án bồi thường tại Phường Bạch Mai

Trên địa bàn Phường Bạch Mai, dự án ảnh hưởng trực tiếp đến 10 tổ chức và 230 hộ gia đình. Tại hội nghị đối thoại, đại diện Tập đoàn Vingroup - đơn vị nhà đầu tư - đã giới thiệu khái quát về quy mô, tiến độ và dự kiến phương án bố trí các khu tái định cư.

Các cơ quan chức năng địa phương đã phổ biến chi tiết căn cứ pháp lý và các quy định hiện hành về thu hồi đất. Đáng chú ý, dự án này được áp dụng cơ chế đặc thù với nhiều chính sách bồi thường được đánh giá là có lợi hơn so với mặt bằng chung của các dự án khác trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nguyện vọng của người dân về tái định cư và giá đất

Đa số cư dân tại Phường Bạch Mai bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương nâng cấp hạ tầng. Tuy nhiên, các hộ dân kiến nghị mức bồi thường cần tiệm cận giá thị trường và yêu cầu sự minh bạch tuyệt đối trong việc xác định giá trị tài sản, đặc biệt là với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về vấn đề tái định cư, người dân đề xuất các khu vực ở mới cần đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hoàn thiện trước khi bàn giao mặt bằng. Việc bố trí tái định cư gần nơi ở cũ cũng là mong muốn phổ biến để giảm thiểu xáo trộn trong sinh hoạt, học tập và công việc của người dân.

Cam kết từ chính quyền địa phương

Lãnh đạo UBND Phường Bạch Mai khẳng định toàn bộ quá trình giải phóng mặt bằng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật. Phường đã bố trí bộ phận chuyên trách để tiếp nhận hồ sơ và giải đáp vướng mắc cho người dân trong suốt quá trình triển khai.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống, tránh các tin đồn thất thiệt. Đồng thời, các hộ gia đình được đề nghị sớm hoàn tất kê khai, xác nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất để đẩy nhanh tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền. Người dân cần xác minh pháp lý trước khi quyết định.