Mở rộng Quốc lộ 1A qua Hà Nội: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và phương án bồi thường 190 triệu/m2 Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn Vành đai 1 - Cầu Giẽ quy mô 16 làn xe đang được các địa phương tại Hà Nội công bố chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và rà soát hiện trạng đất đai.

Hà Nội đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị mặt bằng cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc và thúc đẩy giao thương tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Hiện tại, nhiều xã và phường đã bắt đầu công bố phương án bồi thường, rà soát hiện trạng đất đai để đảm bảo mục tiêu hoàn thành công trình vào năm 2027.

Quy hoạch trục không gian Quốc lộ 1A quy mô 16 làn xe

Theo quy hoạch, dự án trục không gian Quốc lộ 1A có tổng chiều dài khoảng 36,3km, đi qua địa bàn 18 xã và phường của Hà Nội. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 90m, bao gồm 16 làn xe. Trong đó, có 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành, vận tốc thiết kế đạt 80km/h.

Dự án dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), với Tập đoàn Vingroup là đơn vị đề xuất đầu tư. Việc mở rộng này không chỉ nâng cao năng lực thông hành mà còn tạo ra không gian phát triển đô thị đồng bộ dọc theo tuyến huyết mạch phía Nam.

Chi tiết phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư

Tại Phường Kim Liên, Hà Nội, UBND địa phương đã tổ chức hội nghị phổ biến chính sách bồi thường cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất. Đoạn tuyến đi qua khu vực này dài khoảng 1,1km, cần thu hồi gần 5,23ha đất, ảnh hưởng tới 8 tổ chức và khoảng 210 hộ gia đình. Đáng chú ý, khoảng 150 hộ đang sinh sống tại 3 khu chung cư cũ sẽ nằm trong diện di dời.

Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến Cầu Giẽ. Ảnh: Báo Dân trí

Ngoài khoản bồi thường về đất, người dân được hưởng các chính sách hỗ trợ bổ sung:

Hỗ trợ xây dựng: Nhà ở có giấy phép tạm hoặc hết hiệu lực được hỗ trợ 80% giá trị xây mới; công trình không hợp pháp trên đất đủ điều kiện bồi thường được hỗ trợ 50%.

Nhà ở có giấy phép tạm hoặc hết hiệu lực được hỗ trợ 80% giá trị xây mới; công trình không hợp pháp trên đất đủ điều kiện bồi thường được hỗ trợ 50%. Chi phí di chuyển: Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ trong phạm vi thành phố.

Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ trong phạm vi thành phố. Tái định cư: Các hộ đủ điều kiện sẽ được bố trí tại khu đô thị đa mục tiêu thuộc Xã Tam Hưng và Xã Bình Minh, Hà Nội.

Áp giá bồi thường đất ở mức cao nhất gần 190 triệu đồng/m2

Tại Phường Định Công, Hà Nội, mức giá bồi thường đất ở được công bố dựa trên hệ số điều chỉnh, ghi nhận con số khá cao tại các vị trí đắc địa. Cụ thể:

Khu vực/Tuyến phố Vị trí Mức bồi thường (Triệu đồng/m2) Phố Nguyễn Hữu Thọ Vị trí 1 Gần 190 Đường Giải Phóng (đoạn Bến xe Giáp Bát - Vành đai 3) Vị trí 1 Hơn 152 Phố Đại Từ Vị trí 1 Hơn 152

Tại khu vực phía Nam, Xã Thường Tín, Hà Nội cũng đang triển khai lấy ý kiến 204 hộ dân tại thôn Văn Giáp. Đoạn tuyến qua xã này dài hơn 3,6km, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 36ha liên quan đến 846 hộ dân. Người dân địa phương bày tỏ mong muốn công tác kiểm đếm phải chính xác, minh bạch và khu tái định cư cần được đầu tư hạ tầng đồng bộ để đảm bảo điều kiện sinh sống, kinh doanh sau khi di dời.

Đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi người dân

Tại Xã Phú Xuyên, Hà Nội, công tác rà soát hồ sơ và đo đạc hiện trạng đang được thực hiện khẩn trương. Việc đo đạc nhằm xác định chính xác ranh giới, loại đất và hiện trạng sử dụng của từng thửa đất trong chỉ giới thu hồi. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để phê duyệt phương án bồi thường, hạn chế phát sinh khiếu nại.

Chính quyền các địa phương khẳng định sẽ chú trọng đến các gia đình chính sách, người có công và có kế hoạch di dời phù hợp đối với các công trình văn hóa, tín ngưỡng bị ảnh hưởng bởi dự án.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các thông báo chính thức tại địa phương để cập nhật tiến độ mới nhất.