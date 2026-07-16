Mở rộng Quốc lộ 1A qua Phường Kim Liên: Tái định cư cư dân về khu đô thị Vingroup Dự án cải tạo Quốc lộ 1A đoạn qua Phường Kim Liên, TP. Hà Nội có quy mô hơn 5,2ha, ảnh hưởng đến 210 hộ dân. Các trường hợp đủ điều kiện sẽ được bố trí tái định cư tại khu đô thị đa mục tiêu của Vingroup.

UBND Phường Kim Liên, TP. Hà Nội vừa chính thức công bố thông tin về dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nhằm nâng cấp khả năng kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm và phía Nam thành phố.

Quy mô và phạm vi triển khai dự án

Dự án được thực hiện trên đoạn tuyến từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn Phường Kim Liên có chiều dài khoảng 1,1km. Tổng diện tích đất thực hiện dự án tại khu vực này là 52.299m² (xấp xỉ hơn 5,2ha).

Theo kế hoạch, công tác triển khai trên địa bàn Phường Kim Liên dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9/2026. Dự án đặt mục tiêu chuyển đổi Quốc lộ 1A thành trục giao thông đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn quy hoạch phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn.

Một đoạn Quốc lộ 1A. Ảnh: Báo Lao Động

Phương án bồi thường và tái định cư tại khu đô thị Vingroup

Phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án ảnh hưởng đến 8 tổ chức và khoảng 210 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, cơ cấu cư dân bị ảnh hưởng bao gồm 150 hộ đang sinh sống tại 3 khu chung cư cũ và khoảng 60 hộ sử dụng đất ở riêng lẻ.

Về chính sách tái định cư, chính quyền địa phương xác nhận các hộ gia đình đủ điều kiện sẽ được bố trí giao đất tái định cư tại khu đô thị đa mục tiêu do Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án này tọa lạc trên địa bàn Xã Tam Hưng và Xã Bình Minh, TP. Hà Nội.

Hộ gia đình đủ điều kiện sẽ được giao đất tại khu đô thị đa mục tiêu của Vingroup. Ảnh minh họa

Bên cạnh phương án tái định cư, người dân trong diện thu hồi đất sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ bổ sung bao gồm:

Bồi thường đất ở và nhà ở hợp pháp theo quy định.

Hỗ trợ đối với nhà ở có giấy phép xây dựng tạm hoặc đã hết hiệu lực.

Hỗ trợ chi phí di chuyển trong nội thành và tiền thuê nhà trong thời gian chờ nhận đất tái định cư.

Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp.

Tầm nhìn hạ tầng và kết nối vùng

Việc cải tạo Quốc lộ 1A không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam mà còn tăng cường khả năng kết nối giữa trung tâm TP. Hà Nội với các tuyến đường vành đai và các trục giao thông liên vùng. Đại diện liên danh nhà đầu tư nhấn mạnh, công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch tổng thể của Thủ đô.

Tại hội nghị công bố, lãnh đạo UBND Phường Kim Liên cam kết quá trình triển khai sẽ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch. Các kiến nghị của người dân về đơn giá bồi thường, chỉ giới dự án và lộ trình triển khai sẽ được các đơn vị chuyên môn nghiên cứu và trả lời theo đúng thẩm quyền.

Cảnh báo: Thông tin dự án và phương án bồi thường có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các văn bản pháp lý chính thức từ UBND TP. Hà Nội để cập nhật tiến độ chính xác nhất.