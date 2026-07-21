Mở rộng Quốc lộ 6: Hoàn tất giải tỏa mặt bằng khu dân cư tại phường Yên Nghĩa Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai với vốn đầu tư 9.600 tỷ đồng vừa đạt bước tiến quan trọng khi cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng tại phường Yên Nghĩa, TP. Hà Nội.

Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai là công trình giao thông trọng điểm của TP. Hà Nội, được khởi công từ tháng 12/2022. Với tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng, công trình đóng vai trò chiến lược trong việc hoàn thiện trục giao thông hướng tâm phía Tây Nam Thủ đô, giải quyết tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ thành phố.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai (TP. Hà Nội) là công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng. Trong ảnh là khu dân cư hai bên tuyến đường qua phường Yên Nghĩa.

Quy mô kỹ thuật và tiến độ giải phóng mặt bằng

Tuyến Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai có tổng chiều dài khoảng 21,7 km. Theo quy hoạch kỹ thuật, mặt cắt ngang của tuyến đường sẽ được mở rộng từ 50 m đến 60 m. Ghi nhận đến ngày 20/7, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại khu vực dân cư đông đúc thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, TP. Hà Nội đã cơ bản hoàn thành.

Tuyến Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7 km, mặt cắt ngang rộng 50 - 60 m. Đến ngày 20/7, việc GPMB qua phường Yên Nghĩa đã cơ bản hoàn thành.

Trước đó, lãnh đạo TP. Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn tất công tác GPMB trước ngày 30/6 và bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 7. Hiện tại, các đơn vị thi công đang khẩn trương dọn dẹp phế thải xây dựng và phá dỡ những hạng mục cuối cùng để đảm bảo tiến độ dự án.

Ghi nhận tại địa bàn phường Yên Nghĩa, công tác tháo dỡ công trình nằm trong phạm vi mặt bằng dự án đã cơ bản hoàn thành.

Mục tiêu thông xe và tác động kinh tế - xã hội

Về lộ trình triển khai, dự án mở rộng Quốc lộ 6 dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Toàn bộ các hạng mục còn lại sẽ được hoàn thiện để bàn giao và đưa vào sử dụng chính thức trong quý I/2027.

Dự án mở rộng Quốc lộ 6 dự kiến thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và hoàn thành toàn bộ trong quý I/2027.

Hiện trạng tuyến Quốc lộ 6 hiện hữu chỉ có hai làn xe, thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải và xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Đây là tuyến huyết mạch quan trọng kết nối TP. Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên.

Quốc lộ 6 là tuyến huyết mạch nối TP. Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên.

Việc đầu tư mở rộng tuyến đường không chỉ giúp phân luồng giao thông hiệu quả, giảm thiểu ùn tắc tại các "nút thắt cổ chai" hướng vào trung tâm mà còn tạo ra không gian phát triển mới. Dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị và cải thiện đời sống nhân dân tại khu vực phía Tây thành phố.