Bà Lê Hồng Thỏa (Nghệ An) có 2,5 ha đất trồng cây hằng năm khác, cách khu dân cư hơn 500 m nhưng không nằm trong khu quy hoạch chăn nuôi tập trung của địa phương. Bà Thỏa hỏi, bà muốn mở trang trại chăn nuôi tập trung gà với quy mô vừa thì cần các thủ tục gì về đất đai?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Luật Đất đai năm 2024 đã quy định cụ thể thẩm quyền, điều kiện, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (các điều 116, 121 và 123); khoản 1 Điều 44 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 4 Điều 21 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ và khoản 6 Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ.

Ngoài ra, điểm a khoản 1 Điều 218 Luật Đất đai năm 2024 đã quy định đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích chăn nuôi khi đáp ứng các yêu cầu tại khoản 2 Điều 218 và đáp ứng phạm vi, điều kiện quy định tại Điều 99 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, điểm b khoản 12 Điều 13 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ và điểm c khoản 4 Điều 21 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP đã quy định:

"Điều 14. Phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trong lĩnh vực đất đai

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, chấp thuận về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, chấp thuận, phê duyệt phương án sử dụng đất.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện đối với các nhiệm vụ quy định tại khoản này cho phù hợp".

… Điều 15. Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để thực hiện các trường hợp quy định tại Điều 14 của Nghị định này chậm nhất đến ngày 01 tháng 7 năm 2026, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định; trong đó quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong các bước thực hiện trình tự, thủ tục, thời gian tối đa thực hiện trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ phải nộp, trong đó có giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có), các mẫu thực hiện thủ tục phải quy định các thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trong thời gian chưa ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai quy định tại khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành hoặc quyết định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai đối với từng trường hợp cụ thể".

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị bà liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.