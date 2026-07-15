Kinh tế Mở trục động lực phía Đông Lâm Đồng Không chỉ là một dự án giao thông, tuyến đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc Bắc - Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng - an ninh của Lâm Đồng.

Phối cảnh dự án tuyến Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Kết nối hạ tầng giao thông quốc gia

Trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh Lâm Đồng, dự án Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh (qua phường Bình Thuận) đến nút giao cao tốc Bắc - Nam được xem là một trong những công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược.

Tuyến đường không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn tạo nền tảng để hình thành một hành lang phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ hiện đại, kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông quốc gia.

Dự án có chiều dài khoảng 12,5 km, điểm đầu tại khu vực ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh, điểm cuối kết nối trực tiếp với nút giao cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 4.700 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 2, tuyến đường được quy hoạch trở thành trục giao thông đối ngoại quan trọng, kết nối khu vực trung tâm phía Đông tỉnh với Quốc lộ 1A hiện hữu, ga đường sắt tốc độ cao trong tương lai, bến xe liên tỉnh, các khu đô thị mới.

Đồng thời là điểm khởi đầu của tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa. Đây là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ và thu hút đầu tư.

Đường Lê Duẩn

Theo thiết kế được phê duyệt, đoạn đầu có mặt cắt ngang rộng 37 m với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/giờ. Đoạn từ Km1 đến Km11,2 được mở rộng lên 79 m, trước mắt khai thác 6 làn xe; đồng thời dành quỹ đất dự phòng để mở rộng lên 12 làn xe và bố trí tuyến đường sắt nhẹ đô thị trong tương lai. Đoạn này được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III với vận tốc khai thác 80 km/giờ.

Dự án có cầu vượt đường sắt Bắc - Nam dài hơn 332 m, cùng với đó là hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, cây xanh, điện chiếu sáng, công trình phòng hộ và hệ thống an toàn giao thông.

Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh

Có thể thấy, không chỉ phục vụ nhu cầu giao thông, tuyến đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc Bắc - Nam còn mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho phía Đông Lâm Đồng.

Bản đồ hướng tuyến của dự án

Theo quy hoạch, quỹ đất dọc hai bên tuyến đường còn được khai thác để phát triển các khu đô thị hiện đại, khu công nghệ cao và các dự án theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Đặc biệt, bên cạnh giá trị về kinh tế, công trình còn có ý nghĩa quan trọng đối với quốc phòng - an ninh. Việc hình thành hệ thống giao thông hiện đại sẽ tăng cường khả năng cơ động lực lượng, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi cần thiết.

Ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh

Để hiện thực hóa mục tiêu này, công tác giải phóng mặt bằng được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo kế hoạch, dự án cần thu hồi khoảng 247 ha đất, ảnh hưởng đến khoảng 1.200 hộ dân trên địa bàn phường Bình Thuận.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận cho biết, thực hiện dự án trên, địa phương đang triển khai dự án Thành phần giải phóng mặt bằng, trong đó phấn đấu đến cuối năm nay, tập trung giải quyết dứt điểm đoạn từ đường sắt Bắc - Nam đến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để chuẩn bị khởi công dự án.

Vị trí trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dự kiến sẽ làm nút giao nối vào dự án

Nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân, việc chuẩn bị quỹ đất tái định cư trước khi thực hiện thu hồi đất cũng được các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và phường Bình Thuận đang triển khai dự án Khu tái định cư Hàm Hiệp để bố trí nơi ở ổn định cho các hộ phải di dời. Theo tiến độ dự kiến, sau khi hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về mặt bằng, dự án sẽ được khởi công. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh.

Khi công trình đi vào khai thác, khoảng cách giữa cao tốc và trung tâm phía Đông Lâm Đồng sẽ được rút ngắn đáng kể, mở rộng cơ hội đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn tới.