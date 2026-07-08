Mohamed Salah và đoạn kết tại World Cup: Đẳng cấp Vị Pharaoh trước ngưỡng cửa đổi thay Thất bại kịch tính trước Argentina không chỉ khép lại hành trình của Ai Cập mà còn mở ra những câu hỏi về tương lai Mohamed Salah khi anh bước sang tuổi 34 với nhiều lựa chọn lớn.

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, Mohamed Salah và Lionel Messi đứng cách nhau vài thước, khẽ lắc đầu. Trận đấu sinh tử giữa Argentina và Ai Cập tại vòng knock-out World Cup không chỉ là một cuộc đối đầu thể thao thông thường, mà còn là bức tranh thu nhỏ về đoạn cuối sự nghiệp của hai trong số những huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá đương đại.

Salah chia tay World Cup. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh ngôi sao trong cuộc đụng độ lịch sử

Đây không phải là một trận đấu mà Messi hay Salah có thể thong dong dạo bước trên thảm cỏ xanh để chờ đợi cơ hội. Cả Argentina và Ai Cập đều phải dốc toàn lực trong một kịch bản nghẹt thở. Tinh thần khát khao mãnh liệt của Salah, bất chấp những lo ngại về thể lực, đã củng cố một màn trình diễn suýt chút nữa tạo nên cú sốc lớn nhất lịch sử các vòng knock-out World Cup.

Tuy nhiên, sự kiên quyết chối từ thất bại của Messi đã giải thích lý do vì sao Argentina cuối cùng lại là đội đi tiếp. Dù đã sút hỏng quả phạt đền trong hiệp một, El Pulga vẫn triệu hồi được tinh thần chiến binh để ghi bàn gỡ hòa khi đội nhà đang bị dẫn trước 2-0. Với 8 bàn thắng hiện có, Messi tiếp tục độc tôn ở vị trí Vua phá lưới của giải đấu. Về phần Salah, màn trình diễn này là lời khẳng định đanh thép rằng anh vẫn là một thế lực đáng gờm sau một mùa giải đầy biến động tại Liverpool.

Di sản của Salah và hành trình lịch sử của bóng đá Ai Cập

Kinh nghiệm của Salah đóng vai trò cốt lõi trong hành trình mang tính bước ngoặt của Ai Cập. Từ một quốc gia đã phải chờ đợi 92 năm mà chưa từng thắng một trận nào tại đấu trường World Cup, họ đã vượt qua vòng bảng và tiến đến sát cánh cửa tứ kết. Những thành tựu vĩ đại này được ghi dấu ấn đậm nét bởi cựu sao Liverpool.

Ai Cập dẫn trước Argentina 2-0 trước khi đánh mất lợi thế. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý, Salah đã ghi bàn thắng quyết định mang về lợi thế trước New Zealand và thể hiện bản lĩnh thép với cú sút phạt đền kiểu "Panenka" trong loạt luân lưu vòng 32 đội trước Australia. Salah thừa nhận cú Panenka là một rủi ro cực lớn vì đó có thể là lần chạm bóng cuối cùng trong sự nghiệp World Cup của anh, nhưng anh vẫn thực hiện để tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội.

Bài toán tuổi tác và sự tương đồng giữa các siêu sao

Cuộc chạm trán tại Atlanta gợi lại thực tế nghiệt ngã về vị thế hiện tại của Salah. Vừa bước sang tuổi 34 vào ngày Ai Cập ra quân, Salah hiện bằng đúng số tuổi của Messi khi siêu sao người Argentina rời Barcelona. Điểm chung của cả hai là quyết định cắt giảm nhân sự của các câu lạc bộ chủ quản dựa trên bài toán về tuổi tác và quỹ lương.

Nhìn sang Cristiano Ronaldo, người đã rời Real Madrid ở tuổi 33 và hiện đang bất lực ở tuổi 41 trong việc giúp Bồ Đào Nha tiến sâu, có thể thấy sự khắc nghiệt của thời gian. Tuy nhiên, khác với Ronaldo, Salah vẫn cho thấy khả năng duy trì phong độ đỉnh cao ở cường độ lớn nhất.

Chiến thuật tối ưu hóa những biểu tượng

Salah và Messi là những ngôi sao đẳng cấp. Ảnh: Getty Images.

Huấn luyện viên Lionel Scaloni và Hossam Hassan đều xứng đáng được ngợi khen khi biết cách tối ưu hóa những biểu tượng của mình. Cả hai đội đều vận hành sơ đồ 4-4-2, tạo ra một đối tác trên hàng công nhằm giúp Messi và Salah có không gian hoạt động tự do phía sau tiền đạo cắm.

Ngược lại với cách Bồ Đào Nha biến Ronaldo thành trung tâm duy nhất khiến anh dễ bị phong tỏa, cách bố trí của Ai Cập và Argentina giúp các ngôi sao lớn tuổi giảm bớt áp lực pressing nhưng vẫn giữ được tầm ảnh hưởng ở khu vực 1/3 cuối sân. Điều này lý giải vì sao bến đỗ tiếp theo của Salah khó có thể là một ông lớn tại châu Âu, nơi các huấn luyện viên chuộng lối chơi giàu thể lực và yêu cầu pressing cường độ cao.

Tương lai nào cho Vị Pharaoh?

Trước khi gia hạn hợp đồng với Liverpool vào năm 2025, những lựa chọn tại Major League Soccer (MLS) hoặc các dự án đặc biệt tại Saudi Arabia đã được đặt lên bàn cân. Dù quốc gia Trung Đông không còn chi tiêu ồ ạt như năm 2023, sự quan tâm dành cho Salah vẫn chưa bao giờ nguội lạnh.

Cơ hội tốt nhất để người hâm mộ tiếp tục chứng kiến Salah thi đấu đỉnh cao có lẽ là ở cấp độ đội tuyển quốc gia với hai kỳ Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) sắp tới. Với một tập thể đầy triển vọng hiện tại, việc Salah cống hiến để mang về chức vô địch châu lục là một viễn cảnh hoàn toàn khả thi. Sau những gì đã thể hiện trước Argentina, Salah đã chứng minh rằng mình hoàn toàn xứng đáng với mọi sự đầu tư từ bất kỳ câu lạc bộ nào trong tương lai.