Thông tin Môi Trường Xanh Tuấn Kiệt, địa chỉ thu mua phế liệu quen thuộc tại Bình Tân Trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nhiều xưởng cơ khí và công trình xây dựng đã quen mặt xe của Công ty Môi Trường Xanh Tuấn Kiệt mỗi khi có đợt tháo dỡ hay dọn kho lớn. Đây là một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu và xử lý rác thải tại khu vực phía Nam thành phố.

Môi Trường Xanh Tuấn Kiệt hoạt động trong lĩnh vực gì

Công ty tập trung vào hai mảng chính, thu mua phế liệu các loại và xử lý rác thải. Với mảng thu mua, phạm vi phục vụ trải dài từ hộ gia đình dọn nhà, xưởng sản xuất thay dây chuyền, đến công trình xây dựng cần thanh lý toàn bộ khung sắt, máy móc cũ sau khi tháo dỡ. Song song đó, công ty cũng nhận tư vấn và xử lý rác thải cho những đơn vị cần dọn dẹp mặt bằng đúng quy định.

Địa chỉ công ty tại 428/27 Quốc lộ 1A, phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nằm trên trục giao thông chính nên việc điều xe đến khảo sát tại các quận lân cận không mất quá nhiều thời gian.

Các loại phế liệu được Tuấn Kiệt thu mua

Danh mục thu mua của công ty khá đầy đủ, chia theo từng nhóm vật liệu để định giá riêng.

Phế liệu kim loại, sắt, đồng, nhôm, inox

Sắt vụn, thép hình, khung nhà xưởng tháo dỡ là nhóm chiếm khối lượng lớn nhất trong các đơn hàng công trình. Bên cạnh đó, công ty có trang riêng cho từng loại kim loại màu như nhôm, inox và đồng, cho thấy cách tiếp cận định giá theo từng chất liệu thay vì gộp chung một mức. Với những ai đang tìm nơi mua phế liệu đồng số lượng lớn từ dây điện cũ, ống đồng máy lạnh hay lõi motor, đây là một địa chỉ có thể liên hệ để so giá trước khi quyết định bán.

Ba dớ phế liệu và máy móc cũ

Ngoài kim loại thông thường, Tuấn Kiệt còn nhận thu mua ba dớ phế liệu, phần vật liệu dư ra từ quá trình gia công cơ khí mà không phải đơn vị nào cũng nhận xử lý, và máy móc cũ thanh lý từ nhà xưởng. Đây là mảng dịch vụ khá đặc thù, phù hợp với các cơ sở sản xuất cần dọn dẹp định kỳ sau mỗi đợt gia công.

Vì sao nhiều khách hàng tại Hồ Chí Minh chọn Tuấn Kiệt

Thị trường thu mua phế liệu Hồ Chí Minh có rất nhiều đầu mối, từ những điểm thu mua nhỏ lẻ trong khu dân cư đến các công ty có pháp nhân rõ ràng như Tuấn Kiệt. Với khách hàng là doanh nghiệp, việc làm việc với một đơn vị có địa chỉ cố định, có website và thông tin liên hệ công khai giúp quá trình thanh lý minh bạch hơn, nhất là khi cần xuất chứng từ cho khối lượng lớn.

Công ty cũng chủ động phân loại dịch vụ theo từng trang riêng trên website, từ thu mua phế liệu sắt, phế liệu nhôm, phế liệu inox đến ba dớ phế liệu và máy móc cũ. Cách tổ chức này giúp khách hàng dễ tìm đúng thông tin mình cần thay vì phải gọi điện hỏi lại từ đầu.

Một điểm đáng chú ý khác là công ty gắn tên với cụm từ môi trường xanh, đi kèm mảng dịch vụ xử lý rác thải bên cạnh thu mua phế liệu. Với những xưởng sản xuất vừa cần bán phế liệu vừa cần xử lý rác thải phát sinh, việc làm việc chung với một đầu mối giúp giảm bớt khâu trung gian.

Thông tin liên hệ Môi Trường Xanh Tuấn Kiệt

Địa chỉ, 428/27 Quốc lộ 1A, phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Số điện thoại, 0946 396 616. Email, [email protected]. Website, phelieutuankiet.com.

Khách hàng có nhu cầu thanh lý phế liệu số lượng lớn hoặc cần tư vấn xử lý rác thải có thể liên hệ trực tiếp qua các kênh trên để được khảo sát và báo giá theo khối lượng thực tế.

Câu hỏi thường gặp

Tuấn Kiệt có nhận thu mua số lượng nhỏ không

Công ty phục vụ cả khách hàng hộ gia đình lẫn doanh nghiệp, nên đơn hàng nhỏ như vài chục ký sắt vụn hay dây đồng cũ vẫn có thể liên hệ để được báo giá, không bắt buộc phải là đơn hàng công trình lớn.

Khu vực phục vụ của công ty ở đâu

Trụ sở đặt tại phường Bình Tân nên công ty phục vụ thuận tiện nhất trong nội thành TP Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Với đơn hàng ở xa hơn, khách nên gọi trước để xác nhận công ty có thể điều xe đến hay không.

Với những cơ sở sản xuất hay công trình đang cần một đầu mối vừa thu mua phế liệu vừa xử lý rác thải gọn trong một lần liên hệ, Môi Trường Xanh Tuấn Kiệt là một cái tên đáng để gọi thử và so giá.