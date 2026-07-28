Moonshot AI phát hành miễn phí Kimi K3: Mô hình AI đại lý 2.8 nghìn tỷ tham số đột phá Moonshot AI chính thức mở mã nguồn trọng số của Kimi K3 trên Hugging Face. Mô hình sở hữu 2.8 nghìn tỷ tham số cùng cửa sổ bối cảnh 1 nghìn tỷ token.

Trong bước đi đầy bất ngờ đối với cộng đồng trí tuệ nhân tạo, công ty Moonshot AI đã chính thức phát hành miễn phí toàn bộ trọng số (weights) của mô hình AI Kimi K3 trên nền tảng Hugging Face. Động thái này cho phép các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và người dùng đam mê công nghệ truy cập vào một trong những mô hình dạng đại lý (agentic AI) hàng đầu thế giới mà không phải trả phí API đắt đỏ như các giải pháp thương mại khác.

Moonshot AI đã phát hành miễn phí trọng số mô hình AI Kimi K3.

Kiến trúc vượt trội với cửa sổ bối cảnh 1 nghìn tỷ token

Kimi K3 sở hữu quy mô ấn tượng với 2.8 nghìn tỷ tham số (2.8T parameters). Điểm đột phá lớn nhất của mô hình này nằm ở cửa sổ bối cảnh (context window) lên tới 1 nghìn tỷ token. Khả năng này cho phép AI xử lý các tập tài liệu siêu dài, phân tích dữ liệu phức tạp và tự chủ thực hiện chuỗi tác vụ đa bước mà không bị mất ngữ cảnh.

Bên cạnh việc xử lý ngôn ngữ thông thường, Kimi K3 được thiết kế tối ưu cho vai trò đại lý (agentic system), tức là có thể tự lên kế hoạch, ra quyết định và tương tác với các công cụ bên ngoài để hoàn thành mục tiêu phức tạp mà người dùng giao cho.

Bảng thông số kỹ thuật cốt lõi của Kimi K3

Thông số Chi tiết Nhà phát triển Moonshot AI Số lượng tham số 2.8 nghìn tỷ (2.8T) Cửa sổ bối cảnh 1 nghìn tỷ token Hình thức phân phối Trọng số mở (Open-weights) trên Hugging Face Thứ hạng Agent Arena Top 3 thế giới Thứ hạng Text Arena Top 11 thế giới

Vị thế cạnh tranh trên các bảng xếp hạng AI toàn cầu

Sau khi ra mắt vào tháng 7 năm 2026, Kimi K3 đã ngay lập tức ghi tên mình vào nhóm 5 mô hình agentic AI mạnh nhất hiện nay. Theo nền tảng đánh giá độc lập Arena Intelligence (tiền thân là LMArena), Kimi K3 hiện giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Agent Arena và thứ 11 trên Text Arena.

Kimi K3 xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Agent Arena của Arena Intelligence.

Mặc dù một số mô hình độc quyền như Claude Fable vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhưng điểm khác biệt quan trọng là người dùng không thể tải trọng số của các mô hình đó về để vận hành tự do. Việc Moonshot AI mở mã nguồn trọng số Kimi K3 tạo ra lợi thế cạnh tranh cực lớn cho những tổ chức muốn làm chủ hoàn toàn dữ liệu và hạ tầng AI của mình.

Thách thức về hạ tầng và triển vọng tinh gọn

Mặc dù được cung cấp miễn phí, việc vận hành Kimi K3 nguyên bản (chưa qua chắt lọc) đòi hỏi cấu hình phần cứng rất khắt khe. Mô hình có dung lượng lưu trữ trên 1 TB, yêu cầu các hệ thống máy chủ chuyên dụng như Nvidia DGX B200 trang bị 1.440 GB bộ nhớ GPU, hoặc hệ thống AMD EPYC đi kèm hàng terabyte RAM và dung lượng lưu trữ cao tốc.

Tuy nhiên, cộng đồng công nghệ kỳ vọng các phiên bản chắt lọc (distilled versions) của Kimi K3 sẽ sớm được phát hành trong thời gian tới. Khi đó, yêu cầu phần cứng sẽ giảm mạnh, cho phép mô hình chạy trực tiếp trên các máy tính cá nhân AI cấu hình cao. Đối với người dùng phổ thông chỉ muốn trải nghiệm trò chuyện, Moonshot AI cũng cung cấp giao diện truy cập trực tiếp trên nền tảng web.