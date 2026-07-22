Morgan Rogers gia nhập Chelsea: Khi tình bạn với Cole Palmer trở thành động lực chuyển nhượng Tân binh Morgan Rogers chính thức cập bến Chelsea, hiện thực hóa giấc mơ thi đấu cùng người bạn thân Cole Palmer sau gần một thập kỷ gắn bó từ các cấp độ trẻ.

Thị trường chuyển nhượng chứng kiến một trong những thương vụ giàu cảm xúc nhất khi Morgan Rogers chính thức gia nhập Chelsea. Không chỉ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp, quyết định cập bến Stamford Bridge của tuyển thủ người Anh còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi mối liên kết bền chặt với ngôi sao đương nhiệm Cole Palmer.

Mối liên kết từ tuổi 14 và giấc mơ tại Stamford Bridge

Đối với Morgan Rogers, cơ hội được thi đấu cùng Cole Palmer không đơn thuần là một cuộc hội ngộ chuyên môn. Cả hai đã xây dựng một tình bạn mật thiết kể từ khi mới 14 tuổi, thời điểm họ cùng nhau chinh chiến trong màu áo các đội trẻ của đội tuyển quốc gia Anh.

Rogers và Palmer là những người bạn tốt ở đội trẻ Anh. Ảnh: Getty Images, Chelsea FC

Mối quan hệ này càng thêm khăng khít khi bộ đôi cùng trải qua quãng thời gian dài rèn luyện tại học viện của Manchester City. Trong suốt những năm tháng đó, Rogers và Palmer luôn ấp ủ hy vọng về một ngày sẽ cùng nhau chia sẻ sân cỏ ở cấp độ câu lạc bộ chuyên nghiệp. Giờ đây, giấc mơ đó đã trở thành hiện thực tại Tây London.

Chia sẻ về quyết định này, Rogers cho biết: "Tôi đã biết Cole từ khi mới 14 tuổi, đầu tiên là ở các đội trẻ tuyển Anh và sau đó là khi cả hai chúng tôi cùng ở Man City. Chúng tôi đã nói về điều này từ khá lâu rồi; cả hai luôn mong muốn được thi đấu cùng nhau. Vì vậy, khi điều đó thực sự xảy ra, cả hai chúng tôi đều vô cùng phấn khích."

Tác động của Cole Palmer trong thương vụ chuyển nhượng

Không chỉ là mong muốn từ một phía, chính Cole Palmer đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy người bạn thân về với Chelsea. Rogers tiết lộ rằng Palmer đã liên tục duy trì liên lạc để thuyết phục anh đưa ra quyết định gia nhập đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

"Cậu ấy gọi điện và nhắn tin cho tôi không ngừng, và tôi thì không thể chờ đợi thêm nữa để ra sân. Tôi nghĩ đó có lẽ là điều đặc biệt nhất, khi được chơi bóng với một trong những người bạn tốt nhất của mình và được ở bên cạnh cậu ấy mỗi ngày. Đó thực sự là điều mà tôi đang vô cùng mong chờ," Rogers hào hứng chia sẻ.

Sự xuất hiện của Rogers được kỳ vọng sẽ tạo ra một sự ăn ý tự nhiên trên hàng công của Chelsea. Việc hiểu rõ thói quen di chuyển và phong cách thi đấu của nhau từ thời trẻ sẽ là lợi thế không nhỏ để bộ đôi này sớm hòa nhập và bùng nổ dưới màu áo The Blues. Đối với Rogers, sự hiện diện của Palmer không chỉ giúp anh giảm bớt áp lực tại môi trường mới mà còn là chất xúc tác để anh nỗ lực cống hiến cho mục tiêu chung của đội bóng.