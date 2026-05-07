Morocco đè bẹp Canada 3-0: Azzedine Ounahi rực sáng đưa Sư tử Atlas vào tứ kết World Cup 2026 Vượt qua sức ép nghẹt thở từ đồng chủ nhà Canada, Morocco giành chiến thắng 3-0 đầy bản lĩnh. Cú đúp của Azzedine Ounahi giúp đại diện châu Phi lập kỷ lục hai lần lọt vào tứ kết World Cup.

Trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Canada và Morocco đã diễn ra với kịch bản đầy kịch tính, nơi bản lĩnh của nhà cựu bán kết thế giới đối đầu với sự hưng phấn của đội bóng đồng chủ nhà. Dù Canada đã tạo ra một thế trận tấn công rực lửa trong hiệp một, nhưng chính sự thực dụng và những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân đã giúp Morocco ghi tên mình vào lịch sử.

Hiệp một rực lửa và kỷ lục về thẻ phạt

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Canada đã tràn lên tấn công nhằm tận dụng lợi thế sân nhà. Đội bóng xứ lá phong gây sức ép liên tục và suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Yassine Bounou. Chỉ trong 11 phút đầu trận, lần lượt Jonathan David và Tani Oluwaseyi đều có cơ hội đối mặt nhưng không thể chiến thắng được người gác đền dày dạn kinh nghiệm bên phía Morocco.

Sức nóng của trận đấu không chỉ nằm ở các pha bóng chuyên môn mà còn ở những pha va chạm nảy lửa. Morocco tỏ ra lúng túng trước lối đá pressing tầm cao của Canada và liên tục phải phạm lỗi để ngăn chặn. Trọng tài đã phải rút ra tổng cộng 6 thẻ vàng trước khi hiệp một khép lại. Đáng chú ý, đây mới là trận đấu thứ hai trong lịch sử các vòng knock-out World Cup chứng kiến nhiều thẻ vàng đến vậy trong hiệp một, sau trận Brazil gặp Ghana năm 2006.

Bước ngoặt từ Azzedine Ounahi và phẩm chất ngôi sao

Bước sang hiệp hai, Morocco thực hiện những điều chỉnh chiến thuật quan trọng để lấy lại quyền kiểm soát trung tuyến. Phút thứ 50, thế bế tắc được khai thông nhờ một pha dàn xếp đá phạt bài bản bên cánh phải. Achraf Hakimi thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Azzedine Ounahi băng lên dứt điểm quyết đoán từ rìa vòng cấm. Hàng thủ Canada đã mắc sai lầm khi không kịp áp sát tiền vệ đang khoác áo Girona, để anh thoải mái ghi bàn mở tỷ số.

Bị dẫn bàn, Canada dồn toàn lực tấn công nhưng đây cũng là lúc họ rơi vào cái bẫy phản công của đối thủ. Phút 82, từ một tình huống chuyển trạng thái cực nhanh, Brahim Diaz kiến tạo tinh tế để Ounahi hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm sắc lẹm, gần như định đoạt số phận trận đấu.

Ounahi tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng vào lưới Canada giúp Morocco thẳng tiến vào tứ kết.

Cơn ác mộng của Canada khép lại ở phút bù giờ thứ 8 (90+8'). Tiền đạo vào sân thay người Soufiane Rahimi thoát xuống thông minh sau đường chuyền của Diaz, dứt điểm tinh tế qua người thủ môn Crepeau để ấn định thắng lợi 3-0 cho đại diện châu Phi.

Phân tích thống kê và ý nghĩa lịch sử

Nhìn vào các con số, thất bại này có phần nghiệt ngã cho Canada khi họ tung ra tới 10 cú sút (so với 5 của đối thủ) và có tới 11 quả phạt góc. Tuy nhiên, Morocco đã cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc: 5 cú sút, 4 trúng đích và mang về 3 bàn thắng.

Thông số Canada Morocco Sút khung thành 10 (3) 5 (4) Kiểm soát bóng 45% 55% Phạm lỗi 24 14 Thẻ vàng 4 4 Phạt góc 11 1 Cứu thua 1 3

Với chiến thắng này, Morocco chính thức trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử hai lần góp mặt ở vòng tứ kết tại các kỳ World Cup. Họ đang đứng trước cơ hội tái lập kỳ tích lọt vào bán kết như năm 2022. Đối thủ tiếp theo của "Sư tử Atlas" sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Paraguay.

Về phía Canada, dù thất bại nhưng họ có quyền tự hào về một hành trình lịch sử. Tại World Cup 2026, đội bóng xứ lá phong đã lần đầu tiên giành được điểm số, có chiến thắng đầu tiên, vượt qua vòng bảng và thắng một trận đấu ở vòng knock-out. Đây là nền tảng vững chắc để bóng đá Canada tiếp tục vươn tầm trong tương lai.

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