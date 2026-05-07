Morocco đè bẹp Canada 3-0: Bản lĩnh Sư tử Atlas và tham vọng vô địch World Cup 2026 Thắng thuyết phục Canada để lọt vào tứ kết, Morocco thiết lập chuỗi 34 trận bất bại đầy ấn tượng và khẳng định vị thế ứng viên nặng ký trước cuộc đối đầu tuyển Pháp.

Không cần những màn trình diễn hào nhoáng, Morocco đã tiễn đội đồng chủ nhà Canada rời giải bằng một sự thực dụng đến tàn nhẫn. Chiến thắng 3-0 tại vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ là lời khẳng định về sức mạnh của "Những chú sư tử Atlas" mà còn là minh chứng cho một triết lý bóng đá hiệu quả bậc nhất giải đấu năm nay.

Sự thực dụng lên ngôi: 5 cú dứt điểm và 3 bàn thắng

Trận đấu bắt đầu với sự chủ động thuộc về Canada khi họ tạo ra hai cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, thủ thành Bounou đã từ chối cả Jonathan David lẫn Tani Oluwaseyi bằng những phản xạ xuất thần. Trong 15 phút đầu, Morocco thậm chí không có nổi một pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Nhưng khi bản năng sát thủ trỗi dậy, họ đã trừng phạt đối thủ một cách không thương tiếc.

Ounahi trở thành người hùng của trận đấu với một cú đúp đẳng cấp, mở ra cánh cửa vào tứ kết cho đại diện Bắc Phi. Thống kê cho thấy Morocco giành chiến thắng dù chỉ tung ra vỏn vẹn 5 cú dứt điểm – con số thấp kỷ lục đối với một đội thắng trận tại vòng knock-out World Cup kể từ năm 1966. Sự hiệu quả tối đa này chính là dấu hiệu của một đội bóng lớn, biết cách định đoạt trận đấu ngay cả khi không nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.

Morocco hiện đã có 4 chiến thắng ở các vòng knock-out World Cup, bằng tổng số trận thắng của Cameroon, Senegal, Ghana và Ai Cập cộng lại

Chuỗi 34 trận bất bại và lời khẳng định tư thế ứng viên

Chiến thắng trước Canada cũng giúp Morocco kéo dài chuỗi bất bại lên con số 34 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Dù con số này vẫn đang vấp phải những tranh cãi pháp lý liên quan đến trận chung kết AFCON 2026 với Senegal, nhưng không ai có thể phủ nhận sự ổn định đáng kinh ngạc của thầy trò HLV Mohamed Ouahbi. Lần cuối cùng họ nếm mùi thất bại đã từ tháng 8/2025 trước Kenya tại giải CHAN.

HLV Jesse Marsch của Canada đã phải thừa nhận sau trận đấu: "Họ có lúc bị dồn ép, nhưng không hề gục ngã". Sự lỳ lợm đó đến từ hệ thống phòng ngự được tổ chức cực tốt, nơi Stephen Eustaquio bị phong tỏa hoàn toàn, còn chân sút chủ lực Jonathan David gần như mất hút suốt 90 phút.

Những cá nhân kiệt xuất trong hệ thống tập thể

Trong khi Alphonso Davies của Canada phải ngồi dự bị do chấn thương, Morocco lại sở hữu những quân bài thay đổi cục diện trận đấu. Đội trưởng Achraf Hakimi chứng minh tại sao anh được coi là hậu vệ phải hay nhất thế giới với khả năng lên công về thủ không mệt mỏi. Phía trên, nhạc trưởng Brahim Diaz tiếp tục thăng hoa với hai pha kiến tạo, nâng tổng số đường chuyền thành bàn của anh tại các kỳ World Cup lên con số 4 – một kỷ lục mới đối với một cầu thủ châu Phi.

Morocco sẽ gặp thử thách thực sự mang tên tuyển Pháp ở tứ kết

"Điều quan trọng là chúng tôi không thay đổi bản sắc, cũng không từ bỏ triết lý chơi bóng của mình," HLV Mohamed Ouahbi chia sẻ trong buổi họp báo. "Đây là World Cup, chắc chắn sẽ có những thời điểm khó khăn. Quan trọng là khi không chơi với phong độ tốt nhất, chúng tôi vẫn biết cách đứng vững".

Lịch sử vẫy gọi trước cuộc chạm trán tuyển Pháp

Với 4 chiến thắng tại các vòng knock-out qua hai kỳ World Cup gần nhất (2022 và 2026), Morocco đã cân bằng thành tích của tất cả các đội tuyển châu Phi khác cộng lại trong lịch sử giải đấu ở giai đoạn này. Chỉ cần một chiến thắng nữa, họ sẽ tái lập kỳ tích lọt vào bán kết như tại Qatar.

Tuy nhiên, thử thách cực đại đang chờ đợi họ ở tứ kết: Tuyển Pháp. Dù đã vượt qua Brazil, Hà Lan và Canada, nhưng cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch sẽ là bài kiểm tra thực sự để trả lời câu hỏi: Morocco có thực sự đủ tầm để chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới?