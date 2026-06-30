Morocco loại Hà Lan khỏi World Cup 2026 sau loạt luân lưu nghẹt thở Đại diện châu Phi lội ngược dòng cảm xúc ở phút 90+1 trước khi đánh bại "Cơn lốc màu da cam" trên chấm luân lưu để giành vé vào vòng tứ kết gặp chủ nhà Canada.

Trận thư hùng trên sân Monterrey tại vòng 1/16 World Cup 2026 đã kết thúc với một kịch bản không dành cho những người yếu tim. Morocco, đội bóng đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA, đã chứng minh vị thế của mình không phải là hư danh khi khuất phục gã khổng lồ Hà Lan sau 120 phút tra tấn thể lực và loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Sự lấn lướt của đại diện châu Phi

Bước vào trận đấu với tâm thế của đội bóng dẫn đầu bảng F cùng chuỗi 11 trận bất bại, Hà Lan của HLV Ronald Koeman được kỳ vọng sẽ áp đặt lối chơi. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Morocco với sự cơ động của Achraf Hakimi và Brahim Diaz đã hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, kiểm soát bóng lên tới 70% trong hiệp một.

Hàng thủ Hà Lan đã phải gồng mình chống đỡ những đợt hãm thành liên tục từ đối thủ. Thủ thành Bart Verbruggen trở thành điểm sáng duy nhất của đội bóng áo cam trong hiệp đấu đầu tiên khi liên tục từ chối các cơ hội mười mươi của Hakimi và Ismael Saibari. Sự bế tắc của Hà Lan thể hiện rõ qua việc họ gần như không thể triển khai bóng sang phần sân đối phương.

Trận đấu giữa Hà Lan (áo cam) và Morocco diễn ra hấp dẫn

Bước ngoặt từ Cody Gakpo và kịch tính phút bù giờ

Sau giờ nghỉ, Hà Lan bắt đầu có những điều chỉnh về mặt chiến thuật để giảm bớt áp lực. Phút 72, trong một pha phản công sắc lẹm, Summerville kiến tạo thuận lợi để Cody Gakpo tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này tưởng chừng đã định đoạt số phận trận đấu khi HLV Koeman chỉ đạo các học trò lùi sâu phòng ngự bảo toàn tỷ số.

Tuy nhiên, tinh thần của "Những chú sư tử Atlas" không dễ dàng bị khuất phục. Khi đồng hồ điểm sang phút 90+1, từ một tình huống dàn xếp đá phạt, Issa Diop đã chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu tung lưới Verbruggen, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trong sự vỡ òa của các cổ động viên Morocco.

Bản lĩnh trên chấm 11m

Sau hai hiệp phụ không có thêm bàn thắng, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu định mệnh. Trong khi các chân sút Hà Lan tỏ ra tâm lý, Morocco lại thể hiện bản lĩnh tuyệt vời. Ismael Saibari, người đã chơi năng nổ suốt cả trận, đã bình tĩnh thực hiện thành công cú đá quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 trong loạt đấu súng.

Thống kê chuyên sâu sau trận đấu

Nhìn vào các con số thống kê từ ESPN, có thể thấy chiến thắng của Morocco là hoàn toàn xứng đáng dù họ phải chờ đến loạt luân lưu. Sự áp đảo về quyền kiểm soát bóng và số lượng pha dứt điểm cho thấy một tư duy chơi bóng hiện đại và tự tin của đại diện châu Phi.

Thông số kỹ thuật Hà Lan Morocco Sút khung thành (Trúng đích) 6 (2) 11 (5) Kiểm soát bóng 30% 70% Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 18 15 Cứu thua 5 1

Chấm điểm các ngôi sao

Thủ thành Verbruggen dù thua trận nhưng vẫn nhận được điểm số cao nhất bên phía Hà Lan (7.9) nhờ 5 pha cứu thua xuất sắc. Trong khi đó, Issa Diop với bàn thắng quý như vàng ở phút bù giờ đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3.

Cầu thủ tiêu biểu Điểm số Cầu thủ tiêu biểu Điểm số Verbruggen (Hà Lan) 7.9 Issa Diop (Morocco) 8.3 Cody Gakpo (Hà Lan) 7.0 Achraf Hakimi (Morocco) 7.6 Virgil van Dijk (Hà Lan) 6.3 Brahim Diaz (Morocco) 8.1

Thất bại này là một cú sốc lớn đối với bóng đá Hà Lan, đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ tài năng dưới thời Ronald Koeman. Ngược lại, Morocco đang tràn đầy tự tin tiến vào vòng tứ kết để đối đầu với đội chủ nhà Canada, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những bất ngờ thú vị tại kỳ World Cup năm nay.