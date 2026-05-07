Morocco thắng Canada 3-0: Sư tử Atlas lập kỳ tích lịch sử tại World Cup 2026 Với cú đúp của Azzedine Ounahi, Morocco trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên hai lần vào tứ kết World Cup, chính thức tiễn đồng chủ nhà Canada rời giải đấu.

Morocco đã chính thức trở thành cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước đồng chủ nhà Canada. Trong một đêm diễn ra tại Bắc Mỹ với sự chứng kiến của 68.777 khán giả, đội bóng đến từ Bắc Phi đã trình diễn một lối chơi thực dụng đến mức tàn nhẫn, biến những nỗ lực của đội chủ nhà trở nên vô vọng.

Sự thực dụng lên ngôi và bước ngoặt mang tên Ounahi

Trận đấu bắt đầu với một kịch bản khá căng thẳng khi trọng tài phải rút ra tới 6 thẻ vàng chỉ trong hiệp một, con số thậm chí còn nhiều hơn cả số pha dứt điểm trúng đích của cả hai đội. Dù Canada là đội chơi chủ động và tạo ra nhiều áp lực hơn, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu cuối cùng đã khiến đoàn quân của HLV Jesse Marsch phải trả giá đắt.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 50, khi Azzedine Ounahi khai thông thế bế tắc bằng một pha dứt điểm tinh tế. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực cho Morocco mà còn buộc Canada phải dâng cao đội hình, để lộ những khoảng trống chết người phía sau. Tận dụng triệt để sai lầm của đối phương, chính Ounahi sau đó đã hoàn tất cú đúp, trước khi Soufiane Rahimi ấn định tỷ số 3-0 ở những giây cuối cùng từ băng ghế dự bị.

Morocco tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tập thể gây ấn tượng mạnh nhất tại World Cup năm nay

Những con số thống kê gây sốc

Chiến thắng của Morocco mang đậm dấu ấn chiến thuật của sự hiệu quả. Theo thống kê, đại diện châu Phi chỉ tung ra vỏn vẹn 5 cú sút trong suốt cả trận đấu. Đây là số pha dứt điểm ít nhất đối với một đội giành chiến thắng trong một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1966. Điều này cho thấy khả năng tận dụng cơ hội gần như tuyệt đối của các chân sút áo đỏ.

Bên cạnh đó, Brahim Diaz cũng thiết lập một cột mốc cá nhân đáng nể. Với 2 đường kiến tạo trong trận này, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid đã nâng tổng số pha dọn cỗ tại giải đấu lên con số 4. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ châu Phi có nhiều pha kiến tạo nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Thống kê đáng chú ý sau trận đấu

Chỉ số Morocco Canada Tỷ số 3 0 Số cú sút 5 12 Kiểm soát bóng 38% 62% Thẻ vàng 3 3 Khán giả 68.777

Lời chia tay buồn của đội chủ nhà

Thất bại này khiến Canada trở thành đội bóng đồng chủ nhà đầu tiên phải dừng bước sớm tại World Cup 2026. Dù đã có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, nhưng kinh nghiệm tại những sân chơi lớn vẫn là rào cản khiến đại diện Bắc Mỹ không thể tiến xa hơn.

Ngược lại, Morocco đang viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Sau kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2022, họ tiếp tục khẳng định vị thế khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử có hai lần góp mặt ở vòng tứ kết World Cup. Thử thách tiếp theo của "Những chú sư tử Atlas" sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Paraguay. Với phong độ và sự lỳ lợm hiện tại, Morocco hoàn toàn có quyền mơ về một hành trình xa hơn trên đất Bắc Mỹ.