Morocco và lời khẳng định vị thế đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Phi Sau chiến thắng trước Canada để tiến vào tứ kết World Cup 2026, Morocco không chỉ viết tiếp lịch sử mà còn thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá lục địa đen.

Chiến thắng thuyết phục trước Canada tại vòng 16 đội World Cup 2026 không chỉ đưa Morocco vào tứ kết mà còn chính thức khép lại những tranh cãi về vị thế của "Sư tử Atlas". Với lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất thế giới, Morocco đang xây dựng một đế chế bóng đá vượt xa tầm vóc của bất kỳ đại diện châu Phi nào trong lịch sử.

Không nhiều đội tuyển có thể hai lần liên tiếp tiến vào tứ kết World Cup như Morocco.

Vượt qua những cái bóng vĩ đại trong quá khứ

Trong nhiều thập kỷ, bóng đá châu Phi luôn tự hào về những "cú nổ" mang tính thời điểm. Đó là Cameroon đầy lãng mạn tại Italia 1990, Nigeria với tấm huy chương vàng Olympic 1996, hay Ghana của năm 2010 – đội bóng chỉ cách bán kết đúng một pha dùng tay chơi bóng của Luis Suarez. Tuy nhiên, điểm yếu chung của những thế hệ này là sự thiếu ổn định và không thể duy trì đỉnh cao qua nhiều kỳ đại hội.

Morocco đã phá vỡ lời nguyền đó. Họ là đội bóng châu Phi duy nhất trong lịch sử lọt vào tứ kết ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Đáng kinh ngạc hơn, số trận thắng tại vòng knock-out của Morocco hiện đã ngang bằng với tổng thành tích của tất cả các quốc gia châu Phi khác cộng lại. Sự khác biệt nằm ở bản lĩnh và khả năng chịu đựng áp lực trong những trận cầu sinh tử.

Sự thực dụng chết chóc và kỷ lục hiệu suất

Trận đấu với Canada là minh chứng rõ nét nhất cho sự tiến hóa về mặt chiến thuật của thầy trò Mohamed Ouahbi. Dù đối thủ áp dụng lối chơi pressing cường độ cao, Morocco vẫn duy trì sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Họ không cần kiểm soát bóng quá nhiều nhưng mỗi khi lên bóng đều mang tính sát thương cực cao.

Morocco đã cho thấy sự thực dụng khi cần.

Thống kê chỉ ra rằng Morocco đã ghi 3 bàn thắng chỉ sau vỏn vẹn 5 pha dứt điểm suốt cả trận. Đây là kỷ lục về số cú sút ít nhất của một đội bóng giành chiến thắng trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Achraf Hakimi và nguồn cảm hứng Brahim Diaz – người đang giữ kỷ lục kiến tạo của bóng đá châu Phi tại World Cup với 4 lần dọn cỗ – Morocco đã biến sự thực dụng thành một môn nghệ thuật.

Nền tảng từ sự đầu tư bài bản

Thành công của Morocco không đến từ sự may mắn hay những cá nhân đơn lẻ. Nó là kết quả của một chiến lược dài hạn được bảo trợ bởi Vua Mohammed VI. Với học viện bóng đá và khu phức hợp huấn luyện trị giá 65 triệu USD, Morocco đã tạo ra một dây chuyền sản xuất tài năng chuyên nghiệp, đồng thời thu hút mạnh mẽ những cầu thủ gốc Morocco sinh ra tại châu Âu trở về cống hiến.

Trước khi tỏa sáng tại World Cup 2026, thế hệ này đã gặt hái hàng loạt danh hiệu: từ chức vô địch AFCON đầu năm nay, huy chương Olympic Paris 2024 đến các danh hiệu ở cấp độ U17. Chuỗi 34 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh tuyệt đối của họ tại lục địa đen.

Thử thách tiếp theo của Morocco sẽ là đội tuyển Pháp tại vòng tứ kết. Dù kết quả có ra sao, "Sư tử Atlas" đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho bóng đá châu Phi, nơi sự chuyên nghiệp và tính ổn định được đặt lên hàng đầu thay vì chỉ dựa vào cảm hứng nhất thời.