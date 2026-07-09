Morocco và tham vọng vô địch World Cup 2026: Khi Sư tử Atlas không còn biết sợ Từng bị coi là kẻ ngoại đạo, Morocco đang chứng minh lời tuyên bố vô địch của HLV Mohamed Ouahbi là có cơ sở bằng lối chơi áp đặt và bản lĩnh kiên cường trên đất Mỹ.

Trước khi vòng chung kết World Cup 2026 khởi tranh, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Morocco, ông Mohamed Ouahbi, từng đưa ra một tuyên bố đầy táo bạo: "Chúng tôi có thể vô địch World Cup". Vào thời điểm đó, sự hoài nghi là điều khó tránh khỏi, nhưng sau những gì đã trình diễn qua vòng bảng và vòng loại trực tiếp, đại diện Bắc Phi đang cho thấy họ không hề nói suông.

HLV Mohamed Ouahbi có thể giúp Maroc đăng quang? Ảnh: Getty Images.

Sự lột xác từ phòng ngự sang áp đặt lối chơi

Chiến tích lịch sử lọt vào bán kết tại Qatar 2022 là nền tảng vững chắc, nhưng Morocco của năm 2026 là một phiên bản nâng cấp hoàn toàn khác. Nếu như bốn năm trước, "Sư tử Atlas" gây bất ngờ nhờ lối đá phòng ngự lùi sâu và phản công khoa học, thì tại World Cup lần này trên đất Mỹ, họ đang chủ động áp đặt thế trận để tiến bước.

Minh chứng rõ nét nhất chính là màn đối đầu với Hà Lan ở vòng 32 đội. Đối đầu với một đối thủ hàng đầu châu Âu, Morocco đã kiểm soát bóng lên tới 70% trong phần lớn thời gian trận đấu. Lối chơi này buộc đại diện lục địa già phải chơi phòng ngự lùi sâu – một hình ảnh hiếm thấy. Dù hòa 1-1 sau hai hiệp phụ, sự điềm tĩnh trên chấm luân lưu đã giúp Morocco giành chiến thắng 3-2 đầy bản lĩnh.

Bản lĩnh và chiều sâu đội hình ấn tượng

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đồng chủ nhà Canada ở vòng 16 đội đã khẳng định chiều sâu đội hình đáng nể của đội bóng Bắc Phi. Morocco không chỉ phụ thuộc vào các ngôi sao đá chính mà còn sở hữu những quân bài dự bị chất lượng, có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

Bàn thắng thứ ba vào lưới Canada là ví dụ điển hình cho sự kết nối hoàn hảo: được khởi xướng bởi cầu thủ dự bị Chemsdine Talbi, kiến tạo bởi ngôi sao Brahim Diaz của Real Madrid và kết thúc gọn gàng bởi một cầu thủ dự bị khác là Soufiane Rahimi. Khả năng đọc trận đấu của ban huấn luyện và sự đa dạng trong các phương án tấn công đã biến Morocco thành một tập thể cực kỳ khó bị đánh bại.

Maroc là tập thể đáng gờm. Ảnh: Getty Images.

Thử thách cực đại tại Boston và con đường tới vinh quang

Phía trước Morocco là trận tứ kết đầy duyên nợ gặp đội tuyển Pháp tại Boston. Đây không chỉ là cơ hội để đòi lại món nợ thua ở bán kết năm 2022, mà còn là bài kiểm tra quan trọng nhất để xem liệu khoảng cách trình độ giữa Morocco và các cường quốc bóng đá đã thực sự được thu hẹp hay chưa. Một chiến thắng trước Les Bleus sẽ là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của Morocco trong nhóm tinh anh thế giới.

Nếu vượt qua Pháp, hành trình của họ sẽ dễ thở hơn về mặt tâm lý khi đối thủ tiềm năng ở bán kết là Tây Ban Nha hoặc Bỉ – hai đội bóng mà Morocco từng đánh bại tại Qatar. Ở nhánh đối diện, những ứng viên như Argentina hay Anh cũng đang bộc lộ những hạn chế nhất định. Trong khi nhà đương kim vô địch Argentina chật vật trước các đội bóng yếu hơn, thì tuyển Anh thường lúng túng trước những hàng phòng ngự kỷ luật và chuyển đổi trạng thái nhanh như Morocco.

Niềm tin của người hâm mộ Morocco lúc này hoàn toàn có cơ sở thực tế. Lối chơi toàn diện, hàng tiền vệ kiểm soát bóng điềm tĩnh và sự linh hoạt trong chiến thuật đang biến giấc mơ vô địch của HLV Mohamed Ouahbi dần trở thành hiện thực.