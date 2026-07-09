Morocco vs Pháp: Khi Sư tử Atlas không còn là hiện tượng tại World Cup 2026 Rũ bỏ hình ảnh thực dụng tại Qatar, Morocco tiến vào tứ kết World Cup 2026 với triết lý tấn công rực lửa và dàn siêu sao đang ở độ chín, sẵn sàng đòi lại món nợ trước tuyển Pháp.

Bốn năm trước tại Qatar, giấc mơ về một kỳ tích châu Phi đã bị dội gáo nước lạnh bởi bàn thắng sớm của Theo Hernandez. Trận thua 0-2 năm ấy không chỉ chấm dứt hành trình kỳ diệu của Morocco tại bán kết World Cup 2022 mà còn để lại bài học đắt giá về sự chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, khi hai đội tái đấu tại vòng tứ kết World Cup 2026 vào rạng sáng mai, "Les Bleus" của Didier Deschamps sẽ đối mặt với một thực thể hoàn toàn khác biệt.

Morocco sẵn sàng thách thức tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images

Cuộc cách mạng từ băng ghế huấn luyện

Sự khác biệt lớn nhất của Morocco nằm ở tư duy chỉ đạo. Walid Regragui – kiến trúc sư cho lối chơi phòng ngự lùi sâu năm 2022 – đã nhường chỗ cho Mohamed Ouahbi. Mang theo danh tiếng từ chức vô địch U20 thế giới, Ouahbi đã thổi vào "Sư tử Atlas" một luồng gió mới đầy táo bạo và chủ động.

Thay vì co cụm chờ đợi sai lầm của đối thủ, Morocco hiện tại ưu tiên kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi. Chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp là minh chứng rõ nét cho một đội bóng sẵn sàng làm chủ cuộc chơi bất chấp đối thủ là ai. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở sơ đồ mà còn ở tâm thế tiếp cận trận đấu.

Mohamed Ouahbi mang đến làn gió mới cho Morocco. Ảnh: Getty Images

Brahim Diaz và hệ thống tấn công biến ảo

Sự tiến hóa về chiến thuật được cụ thể hóa bằng những nhân tố mang đẳng cấp thế giới. Brahim Diaz, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid, chính là mảnh ghép sáng tạo hoàn hảo mà Morocco từng thiếu hụt tại Qatar. Với 4 pha kiến tạo tính đến thời điểm hiện tại, anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên đạt được cột mốc này tại một kỳ World Cup.

Bên cạnh Diaz, sự trỗi dậy của Ismael Saibari và tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi đã mang lại hỏa lực đa dạng. Đáng chú ý, việc những công thần như Youssef En-Nesyri hay Sofiane Boufal vắng mặt cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể, khi HLV Ouahbi sẵn sàng loại bỏ những giá trị cũ để ưu tiên tính đột biến và tốc độ.

Sự cân bằng giữa tham vọng và kỷ luật

Về mặt vận hành, Morocco hiện tại đẩy cao khối đội hình và giải phóng hoàn toàn đôi cánh, đặc biệt là Achraf Hakimi. Những con số thống kê đã phản ánh rõ nét sự hiệu quả: đại diện châu Phi ghi tới 10 bàn thắng sau 5 trận, một sự cải thiện vượt bậc so với lối đá thực dụng cách đây 4 năm.

Tuy nhiên, tập thể này không hề đánh mất bản sắc phòng ngự khi mới chỉ để thủng lưới 4 bàn từ đầu giải. Thống kê này cho thấy một sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa tham vọng tấn công và tính tổ chức kỷ luật. Morocco không còn thi đấu với tâm thế của một "ngựa ô" gây bất ngờ, mà là một ông lớn thực thụ của bóng đá thế giới.

Cuộc đụng độ tại tứ kết tới đây là màn so tài giữa một nhà cựu vô địch đang tìm lại ánh hào quang và một "đế chế" mới của bóng đá châu Phi đang ở độ chín muồi. Pháp sẽ phải đối đầu với một Morocco mạnh mẽ nhất, biến ảo nhất từ trước đến nay – một đội bóng không còn mơ mộng về bán kết, mà đang thực sự khao khát chạm tay vào đỉnh cao thế giới.