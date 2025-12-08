Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa xử phạt một nhà xe và tài xế với số tiền 234,5 triệu đồng do chở quá số khách quy định và không có giấy phép lái xe.

Cụ thể, tài xế H.V.H. sinh năm 1986, trú tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An điều khiển xe khách biển kiểm soát 37F-004.68 chạy theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Nghệ An bị phạt 19 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe, phạt 31,5 triệu đồng với hành vi chở dư 21 hành khách; chủ xe khách bị phạt 58 triệu đồng do lỗi giao xe cho người không có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện và phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 11/8, tại Km 172+500 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Pơng Drang, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ đã phát hiện, dừng xe, kiểm tra xe khách biển kiểm soát 37F-004.68 do tài xế H.V.H điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện xe khách chở 67/46 người, quá 21 người so với quy định; tài xế H. đang bị tước giấy phép lái xe với thời hạn 23 tháng tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi.