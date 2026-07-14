Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết một số điểm mới cơ bản của Luật Cư trú (sửa đổi) và Thông tư số 116/2026/TT-BCA ngày 29/06/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Lực lượng Công an cơ sở tuyên truyền về Luật Cư trú cho người dân.

Cụ thể, về một số điểm mới cơ bản của Luật Cư trú, gồm:

Thứ nhất, sửa đổi quy định về cư trú và cơ quan đăng ký cư trú để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký cư trú đối với trẻ em dưới 06 tuổi, đơn giản hóa điều kiện và hồ sơ đăng ký cư trú.

Thứ ba, đẩy mạnh việc tự động cập nhật, điều chỉnh thông tin cư trú từ các cơ sở dữ liệu.

Thứ tư, bổ sung trách nhiệm thông báo lưu trú trên phương tiện.

Thứ năm, sửa đổi các trường hợp xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú để thống nhất với pháp luật về quốc tịch.

Về một số điểm mới cơ bản của Thông tư số 116/2026/TT-BCA, gồm:

Một là, thống nhất hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú: Khi nộp hồ sơ trực tiếp, công dân chỉ cung cấp các thông tin cơ bản và thông tin về điều kiện đăng ký cư trú; cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan để tạo lập hồ sơ. Mỗi hồ sơ được cấp một mã số để công dân theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết.

Hai là, không yêu cầu công dân nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc VNeID: Trường hợp thông tin, giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được kết nối, chia sẻ, khai thác từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hoặc VNeID thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp hoặc xuất trình lại.

Ba là, đa dạng hóa hình thức thông báo kết quả giải quyết thủ tục cư trú. Quy định rõ việc ủy quyền thực hiện thủ tục về cư trú.

Bốn là, bổ sung việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về cư trú: Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thông qua nhiều hình thức như: trực tiếp, điện thoại, đường dây nóng, hòm thư góp ý, hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử, VNeID và phương tiện thông tin đại chúng.

Năm là, quy định cụ thể việc xác định quan hệ với chủ hộ và giải quyết một số trường hợp đăng ký cư trú; tự động điều chỉnh địa chỉ cư trú khi có thay đổi địa giới hành chính; trách nhiệm trong đăng ký và xóa đăng ký tạm trú; hình thức thông báo lưu trú và khai báo tạm vắng; xác nhận thông tin về cư trú.

Người dân không bắt buộc phải trực tiếp đến cơ quan Công an thông báo lưu trú

Cũng theo Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, quy định mới về thông báo lưu trú tập trung vào việc mở rộng đối tượng, làm rõ trách nhiệm và đa dạng hóa phương thức thực hiện. Theo đó, ngoài hộ gia đình, cơ sở lưu trú, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện cũng có trách nhiệm thông báo khi có người lưu trú qua đêm trên phương tiện. Trường hợp chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt thì người đến lưu trú phải tự thực hiện thông báo.

Nội dung thông báo gồm các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú. Việc thông báo phải thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; nếu người đến sau 23 giờ thì phải thông báo trước 08 giờ ngày hôm sau. Thời gian lưu trú không quá 30 ngày. Người dân có thể thông báo qua điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia, VNeID hoặc phần mềm thông báo lưu trú. Vì vậy, người dân không bắt buộc phải trực tiếp đến cơ quan Công an.

Mục đích của quy định mới là bảo đảm thông tin nơi ở thực tế của công dân được cập nhật đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và hoạch định chính sách dân sinh. Về cơ bản, quy định này không gây phiền hà cho người dân vì thủ tục đơn giản, không thu lệ phí, có nhiều hình thức thực hiện và chủ yếu khai thác thông tin điện tử qua VNeID.



