(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ lưu ý công chức cấp xã trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Địa vị pháp lý của công chức cấp xã

- Công chức cấp xã là người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước cấp xã và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

- Luật Cán bộ, công chức năm 2025 đã quy định thống nhất một chế độ công vụ, không còn phân biệt công chức "cấp xã – cấp tỉnh hay cấp trung ương", công chức cấp xã là một bộ phận trong hệ thống công chức nhà nước, mở đường cho quy hoạch, phát triển đội ngũ công chức thống nhất từ cơ sở đến trung ương.

Một số lưu ý trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức cấp xã

(1) Thực hiện đúng thẩm quyền, đúng pháp luật

- Không giải quyết vượt thẩm quyền.

- Chỉ xác nhận giấy tờ khi đầy đủ hồ sơ và có cơ sở pháp lý.

- Tham mưu phải có căn cứ pháp luật rõ ràng, không cảm tính.

(2) Giao tiếp hành chính chuẩn mực – phục vụ nhân dân

- Tôn trọng nhân dân, không sách nhiễu, không trì hoãn.

- Không được gây khó khăn để yêu cầu chi phí ngoài quy định.

- Giải thích, hướng dẫn bằng văn bản nếu từ chối tiếp nhận hồ sơ.

(3) Chủ động phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể ở xã và cơ quan cấp trên.

(4) Ghi chép, lưu trữ hồ sơ đầy đủ

- Mọi công việc phải có văn bản, sổ sách, chữ ký xác nhận.

- Lưu hồ sơ theo nhóm công việc, thời gian, đúng quy định lưu trữ.

(5) Cập nhật văn bản pháp luật, nâng cao năng lực

- Tự học hỏi, cập nhật văn bản mới, ứng dụng CNTT.

- Tham gia đầy đủ lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn khi có triệu tập.

(6) Trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, lưu ý công thức "5 ĐÚNG – 3 KHÔNG – 2 CHỦ ĐỘNG":

05 ĐÚNG: Đúng quy trình – Đúng thành phần hồ sơ – Đúng thời hạn – Đúng thái độ – Đúng trách nhiệm

03 KHÔNG: Không đùn đẩy – Không thu thêm tiền – Không gây khó dễ

02 CHỦ ĐỘNG: Chủ động hướng dẫn – Chủ động phối hợp nội bộ.