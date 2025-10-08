Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 128/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 128/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện: Thí điểm gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng; đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế; đẩy mạnh hơn nữa giải ngân đầu tư công; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển nông nghiệp xanh; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu; thúc đẩy hiệu quả xây dựng nhà ở xã hội...

Thời gian cấp giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam là 10 ngày

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này có một số quy định mới về: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động; thời gian và thẩm quyền cấp giấy phép lao động; bổ sung trường hợp người lao động nước ngoài được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động... Về thời gian cấp phép, Nghị định số 219/2025/NĐ-CP nêu rõ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận nhu cầu và thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Trường hợp không chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc không cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1695/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau là cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật./.