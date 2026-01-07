Moto Tag 2 chính thức mở bán: Giải mã AirTag của Android với công nghệ Bluetooth 6.0 Moto Tag 2 đã cập bến thị trường Mỹ với mức giá khởi điểm 19,99 USD, mang đến giải pháp định vị chính xác nhờ công nghệ UWB và Bluetooth 6.0. Thiết bị tích hợp sâu vào mạng lưới Find Hub của Google, đảm bảo tính bảo mật cao.

Sau khi ra mắt tại các thị trường châu Âu và châu Á, Motorola đã chính thức đưa mẫu thiết bị định vị thế hệ mới Moto Tag 2 đến thị trường Mỹ. Với mức giá ưu đãi ban đầu chỉ 19,99 USD, đây được xem là lời giải của Motorola cho bài toán định vị đồ vật trong hệ sinh thái Android, cạnh tranh trực tiếp với Apple AirTag.

Moto Tag 2 hiện đã có mặt tại thị trường Mỹ.

Công nghệ Bluetooth 6.0 và Ultra-Wideband: Bước tiến về độ chính xác

Điểm đột phá lớn nhất trên Moto Tag 2 chính là việc tích hợp tiêu chuẩn Bluetooth 6.0 cùng tính năng Channel Sounding. Công nghệ này cho phép thiết bị đo lường khoảng cách giữa các điểm kết nối với độ chính xác cực cao, giảm thiểu sai số so với các thế hệ Bluetooth trước đây.

Bên cạnh Bluetooth, công nghệ Ultra-Wideband (UWB) đóng vai trò then chốt trong việc tìm kiếm ở khoảng cách gần. Khi người dùng ở gần thiết bị, UWB sẽ cung cấp chỉ dẫn hướng đi và khoảng cách chi tiết đến từng centimet trên màn hình điện thoại, giúp việc tìm kiếm chìa khóa hay ví tiền trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tận dụng sức mạnh từ mạng lưới Google Find Hub

Moto Tag 2 không hoạt động độc lập mà dựa vào mạng lưới Find Hub khổng lồ của Google. Điều này có nghĩa là thiết bị có thể được định vị ngay cả khi ở cách xa chủ nhân hàng nghìn km, miễn là có bất kỳ thiết bị Android nào khác trong mạng lưới đi ngang qua và nhận được tín hiệu Bluetooth năng lượng thấp (BLE) từ thẻ tag.

Thiết bị tương thích với hầu hết các điện thoại chạy Android 9 trở lên, đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi cho người dùng từ các dòng máy tầm trung đến cao cấp.

Thiết kế bền bỉ và cam kết bảo mật quyền riêng tư

Motorola trang bị cho Moto Tag 2 chuẩn kháng nước và bụi IP68. Theo thông số kỹ thuật, thiết bị có thể chịu đựng được việc ngâm trong nước ngọt ở độ sâu 1,5 mét trong tối đa 30 phút. Điều này cho phép người dùng yên tâm sử dụng trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc gắn vào các vật dụng ngoài trời.

Về bảo mật, mọi dữ liệu vị trí đều được mã hóa đầu cuối (end-to-end encryption). Motorola cũng tích hợp tính năng cảnh báo theo dõi trái phép, tự động thông báo cho người dùng nếu phát hiện một thẻ tag lạ đang di chuyển cùng họ trong một khoảng thời gian nhất định, nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm đời tư.

Thông số kỹ thuật và giá bán thực tế

Tại thị trường Mỹ, Moto Tag 2 có hai lựa chọn màu sắc thời trang là Pantone Arabesque và Pantone Laurel Oak. Mức giá 19,99 USD được áp dụng trong giai đoạn mở bán trước khi trở về mức giá niêm yết 29,99 USD.

Đặc tính Thông số chi tiết Công nghệ kết nối Bluetooth 6.0, Ultra-Wideband (UWB) Hệ sinh thái Google Find Hub Độ bền Chuẩn IP68 (Kháng nước 1.5m) Tương thích Android 9.0 trở lên Tính năng bảo mật Mã hóa đầu cuối, Cảnh báo theo dõi lạ

So với mức giá tại các thị trường như Anh (29,99 Bảng) hay Đức (khoảng 40 Euro), mức giá tại Mỹ đang tỏ ra cạnh tranh hơn đáng kể. Người dùng có thể mua lẻ từng chiếc hoặc chọn gói 4 chiếc với giá 69,99 USD để tiết kiệm chi phí cho nhu cầu sử dụng gia đình.