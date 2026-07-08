Motorola Edge 70 Max lộ diện: Sức mạnh từ sạc không dây nam châm Qi2 có gì đặc biệt? Motorola vừa hé lộ Edge 70 Max với công nghệ sạc nam châm tương tự MagSafe, hứa hẹn hiệu suất NPU tăng 46% cùng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 mạnh mẽ nhất.

Motorola vừa chính thức hé lộ mẫu smartphone cao cấp mới mang tên Edge 70 Max thông qua trang thương mại điện tử Flipkart. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của thiết bị này chính là khẩu hiệu "magnetic power" (sức mạnh từ tính), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đưa hệ sinh thái phụ kiện hít nam châm lên các thiết bị Android.

The Edge 70 Max.

Công nghệ sạc không dây Qi2: Lời giải cho hệ sinh thái Android

Theo các tài liệu chứng nhận từ WPC (Wireless Power Consortium), Motorola Edge 70 Max đã đạt chuẩn Qi 2.2.1. Đây là giao thức sạc không dây thế hệ mới tích hợp vòng nam châm, tương tự như công nghệ MagSafe của Apple. Việc trang bị sẵn nam châm bên trong thân máy giúp điện thoại tự động căn chỉnh vị trí sạc tối ưu, giảm thất thoát nhiệt và mở ra khả năng sử dụng hàng loạt phụ kiện như ví da, chân đế hoặc pin dự phòng hít lưng một cách chắc chắn.

Hiện tại, thị trường Android vẫn còn khá ít thiết bị hỗ trợ chuẩn này. Ngoài HMD Skyline và dòng Google Pixel 10, Motorola Edge 70 Max sẽ là một trong những cái tên tiên phong thúc đẩy tiêu chuẩn Qi2 trở nên phổ biến hơn, giúp người dùng Android tiếp cận hệ sinh thái phụ kiện tiện lợi vốn là đặc quyền của iPhone trong nhiều năm qua.

Nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng AI và phần cứng

Bên cạnh khả năng kết nối từ tính, Motorola còn khẳng định Edge 70 Max sẽ mang lại sự đột phá về trí tuệ nhân tạo. Hình ảnh quảng bá cho thấy thiết bị có hiệu suất NPU (bộ vi xử lý thần kinh) cải thiện tới 46% so với thế hệ tiền nhiệm. Điều này cho phép xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị nhanh hơn, từ tối ưu hóa hình ảnh đến các tính năng trợ lý thông minh mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây.

The official teaser for the Motorola Edge 70 Max.

Về cấu hình phần cứng, dù chưa được công bố chi tiết nhưng các nguồn tin rò rỉ cho biết máy có khả năng sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những smartphone mạnh mẽ nhất thị trường tại thời điểm ra mắt. Hệ thống camera dự kiến sử dụng cảm biến 50MP từ Sony, được đặt trong một mô-đun hình vuông ở mặt sau, tạo nên nét thiết kế đồng nhất với các sản phẩm khác trong dòng Edge 70 series.

Vị thế của Edge 70 Max trong phân khúc cao cấp

Sự xuất hiện của biến thể "Max" bổ sung vào danh mục sản phẩm đa dạng gồm Edge 70 tiêu chuẩn, Fusion, Pro và Pro Plus. Việc tập trung vào công nghệ sạc Qi2 và hiệu suất AI cho thấy Motorola đang nỗ lực tạo ra sự khác biệt về trải nghiệm người dùng thay vì chỉ chạy đua thông số kỹ thuật đơn thuần.

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật dự kiến của Motorola Edge 70 Max dựa trên các nguồn tin rò rỉ:

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Chuẩn sạc không dây Qi2 (có tích hợp nam châm) Hiệu suất NPU Tăng 46% Cảm biến camera chính 50MP (Sony) Thiết kế cụm camera Hình vuông

Hiện tại, Motorola vẫn chưa xác nhận ngày ra mắt cụ thể cũng như kế hoạch phân phối thiết bị này tại các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, với những nâng cấp về cả phần cứng lẫn tính năng tiện ích, Edge 70 Max hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone cao cấp thời gian tới.