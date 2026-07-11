Motorola Edge 70 Max: Sức mạnh Snapdragon 8 Gen 5 và sạc không dây nam châm Motorola vừa hé lộ chi tiết về Edge 70 Max với chip Snapdragon 8 Gen 5, pin khủng 7.100mAh và công nghệ sạc nam châm, hứa hẹn thiết lập tiêu chuẩn mới cho flagship.

Motorola vừa chính thức xác nhận ngày ra mắt và các thông số kỹ thuật ấn tượng của mẫu smartphone cao cấp nhất trong dòng Edge 70 series: Motorola Edge 70 Max. Thiết bị này dự kiến sẽ trình làng tại thị trường India vào lúc 12 giờ trưa (giờ địa phương) ngày 15/07, mang theo những cải tiến vượt bậc về hiệu năng và công nghệ sạc.

The Edge 70 Max.

Hiệu năng vượt ngưỡng 3 triệu điểm AnTuTu

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Motorola Edge 70 Max chính là sự hiện diện của vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5. Đây là dòng chipset cao cấp nhất của Qualcomm, được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, hứa hẹn mang lại hiệu suất xử lý và khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu.

Để duy trì sức mạnh này trong thời gian dài, Motorola đã trang bị cho máy hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) có diện tích lên tới 5.500mm². Theo công bố từ hãng, cấu hình này kết hợp cùng bộ nhớ RAM LPDDR5X dung lượng tối đa 12GB giúp thiết bị đạt điểm số AnTuTu ấn tượng, vượt mốc 3 triệu điểm.

Màn hình LTPO với độ sáng kỷ lục 7.000 nits

Motorola Edge 70 Max sở hữu màn hình QHD+ sử dụng công nghệ LTPO, cho phép tùy chỉnh tần số quét linh hoạt lên đến 144Hz. Đặc biệt, tấm nền này có độ sáng cực đỉnh (peak brightness) đạt mức 7.000 nits, một con số hiếm thấy trên thị trường smartphone hiện nay, giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gay gắt.

Màn hình của máy hỗ trợ độ sâu màu 10-bit, bao phủ dải màu DCI-P3 và được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i. Với thiết kế tối ưu, Motorola khẳng định tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt tới 95,12%, mang lại trải nghiệm thị giác gần như không viền.

Key highlights of the Motorola Edge 70 Max.

Dung lượng pin 7.100mAh và công nghệ sạc nam châm

Khác biệt hoàn toàn với các phiên bản tiêu chuẩn hay Pro trong cùng series, Motorola Edge 70 Max được trang bị viên pin dung lượng khổng lồ 7.100mAh. Để nạp đầy viên pin này, hãng cung cấp giải pháp sạc nhanh có dây công suất 90W.

Đáng chú ý, thiết bị còn hỗ trợ công nghệ sạc không dây nam châm với công suất 25W. Đây là tính năng độc quyền trên bản Max, cho phép người dùng sử dụng các phụ kiện hít nam châm tiện lợi tương tự như hệ sinh thái MagSafe. Về hoàn thiện, máy sử dụng khung viền nhôm chắc chắn kết hợp với mặt lưng kính sang trọng.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Motorola Edge 70 Max

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) Bộ nhớ RAM Tối đa 12GB LPDDR5X Màn hình QHD+ LTPO, 144Hz, 7.000 nits Pin 7.100mAh Sạc có dây 90W Sạc không dây 25W (Nam châm) Vật liệu Khung nhôm, mặt lưng kính

Hiện tại, Motorola vẫn chưa tiết lộ mức giá cụ thể cho Edge 70 Max. Tuy nhiên, với cấu hình thuộc hàng mạnh mẽ nhất hiện nay, đây chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc flagship trong thời gian tới.