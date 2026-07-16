Motorola Edge 70 Max trình làng: Giải mã sức mạnh pin Silicon-Carbon 7100mAh và màn hình 7000 nits Motorola Edge 70 Max gây ấn tượng mạnh với chip Snapdragon 8 Gen 5, viên pin Silicon-Carbon 7100mAh siêu mỏng và màn hình đạt độ sáng kỷ lục 7000 nits.

Motorola vừa chính thức ra mắt mẫu flagship cao cấp nhất của dòng Edge 70 series tại thị trường Ấn Độ mang tên Motorola Edge 70 Max. Thiết bị không chỉ sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất hiện nay mà còn đánh dấu bước tiến công nghệ với viên pin mật độ năng lượng cao và màn hình có độ sáng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Motorola chính thức trình làng mẫu điện thoại thông minh mới nhất của hãng mang tên Motorola Edge 70 Max

Công nghệ pin Silicon-Carbon: Chìa khóa cho dung lượng 7,100mAh

Điểm đột phá nhất trên Motorola Edge 70 Max chính là việc ứng dụng công nghệ pin Silicon-Carbon với dung lượng lên tới 7,100mAh. So với pin Lithium-ion truyền thống, công nghệ mới này cho phép lưu trữ năng lượng lớn hơn trong một kích thước vật lý nhỏ gọn hơn. Nhờ đó, dù sở hữu viên pin "khủng", máy vẫn duy trì được độ mỏng ấn tượng chỉ 8.29mm và trọng lượng 221 gram.

Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, Motorola trang bị hệ thống sạc nhanh có dây công suất 90W. Đáng chú ý, thiết bị còn hỗ trợ chuẩn sạc không dây từ tính Qi2.2 với công suất 25W, mang lại sự tiện lợi tương đương với các giải pháp sạc MagSafe hiện đại.

Edge 70 Max sở hữu viên pin công nghệ silicon-carbon có dung lượng lên tới 7,100mAh

Màn hình 7,000 nits: Thiết lập tiêu chuẩn hiển thị mới

Motorola Edge 70 Max sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.8 inch với độ phân giải 1440 x 3168 pixel. Điểm gây kinh ngạc nhất chính là độ sáng cực đại (peak brightness) có thể chạm ngưỡng 7,000 nits, giúp nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt trực tiếp. Tần số quét 144Hz cùng thiết kế viền siêu mỏng giúp tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt mức 95.12%.

Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 6.8 inch sắc nét với độ phân giải 1440 x 3168 pixel cùng tần số quét 144Hz

Hiệu năng tối đa với Snapdragon 8 Gen 5 và hệ thống tản nhiệt ArcticMesh

Sức mạnh của máy đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, kết hợp với tùy chọn RAM LPDDR5X lên đến 12GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 256GB. Để duy trì hiệu suất ổn định khi chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng, Motorola tích hợp hệ thống làm mát ArcticMesh với buồng tản nhiệt hơi (VC) diện tích 5.500mm².

Về khả năng nhiếp ảnh, máy sử dụng cảm biến chính Sony LYT-710 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), đi kèm ống kính góc siêu rộng 8MP và cảm biến ánh sáng chuyên dụng. Camera selfie ở mặt trước có độ phân giải 32MP, hỗ trợ tốt cho nhu cầu hội thoại video chất lượng cao.

Độ bền chuẩn IP69 và cam kết hỗ trợ lâu dài

Motorola Edge 70 Max được hoàn thiện với khung viền nhôm và kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i. Thiết bị đạt đầy đủ các tiêu chuẩn kháng bụi và nước cao cấp nhất hiện nay bao gồm IP66, IP68 và đặc biệt là IP69 (kháng tia nước áp lực cao và nhiệt độ cao).

Máy có tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước cao cấp nhất hiện tại bao gồm IP66, IP68 và IP69

Về phần mềm, máy cài sẵn Android 16 và được cam kết cập nhật hệ điều hành trong 3 năm cùng 5 năm vá lỗi bảo mật. Tuy nhiên, một điểm trừ đáng tiếc là máy vẫn sử dụng cổng USB Type-C 2.0, hạn chế tốc độ truyền tải dữ liệu trực tiếp qua cáp.

Thông số kỹ thuật chi tiết Motorola Edge 70 Max

Đặc tính Thông số chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Màn hình 6.8" AMOLED, 144Hz, 7000 nits RAM/ROM 8GB-12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.1 Camera sau 50MP (OIS) + 8MP (Ultra-wide) Pin/Sạc 7100mAh / 90W (dây), 25W (Qi2.2) Độ bền IP66/IP68/IP69, Gorilla Glass 7i

Tại thị trường Ấn Độ, Motorola Edge 70 Max có giá khởi điểm từ 54,999 INR (khoảng 14.9 triệu đồng) cho phiên bản 8GB/256GB và 59,999 INR (khoảng 16.3 triệu đồng) cho bản 12GB/256GB.