Motorola Moto G77 Power: Pin khủng 7.000 mAh và sự trở lại của jack 3.5mm Motorola vừa công bố chi tiết cấu hình Moto G77 Power với điểm nhấn là viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh và chip Dimensity 6400, dự kiến ra mắt vào ngày 8/7/2026.

Motorola đã chính thức công bố thông số kỹ thuật chi tiết của Moto G77 Power trước ngày ra mắt tại thị trường India vào ngày 8/7/2026. Đây là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ về dung lượng pin so với dòng Moto G77 tiêu chuẩn, hướng đến nhóm người dùng ưu tiên thời lượng sử dụng dài và các tính năng truyền thống như cổng âm thanh chuyên dụng.

Moto G77 Power sở hữu thiết kế đặc trưng của Motorola với cụm camera kép.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Moto G77 Power

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật quan trọng của thiết bị vừa được Motorola cập nhật trên trang chủ:

Thành phần Thông số chi tiết Màn hình 6,72 inch LCD, độ phân giải 2.400 x 1.080 pixels, tần số quét 120Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 6400 (tiến trình 6nm) GPU ARM Mali-G57 MP2 Bộ nhớ 4GB/128GB hoặc 8GB/128GB (hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 1TB) Pin và Sạc 7.000 mAh, sạc dây 30W, sạc ngược 6W Camera sau Chính 50MP (Sony LYT-600) + Siêu rộng 8MP Camera trước 32MP Hệ điều hành Android 16

Điểm nhấn về năng lượng và hiệu suất

Điểm đáng chú ý nhất trên Moto G77 Power chính là viên pin dung lượng lên tới 7.000 mAh. So với mức 5.200 mAh trên phiên bản Moto G77 tiêu chuẩn, đây là một bước nhảy vọt đáng kể, cho phép thiết bị duy trì hoạt động trong nhiều ngày với cường độ sử dụng trung bình. Để hỗ trợ viên pin lớn này, Motorola trang bị công nghệ sạc nhanh 30W và khả năng sạc ngược có dây 6W qua cổng USB-C 2.0, biến điện thoại thành một viên pin dự phòng khi cần thiết.

Về hiệu năng, máy sử dụng chipset Dimensity 6400 của MediaTek. Đây là dòng chip tầm trung sản xuất trên tiến trình 6nm, tối ưu hóa giữa hiệu suất xử lý và khả năng tiết kiệm năng lượng. Kết hợp với màn hình LCD 120Hz, thiết bị hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà trong các tác vụ hàng ngày và giải trí cơ bản.

Khả năng nhiếp ảnh và tính năng đi kèm

Hệ thống camera của Moto G77 Power được đầu tư với cảm biến chính Sony LYT-600 độ phân giải 50MP, giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng. Camera góc siêu rộng 8MP hỗ trợ chụp toàn cảnh, trong khi camera selfie 32MP đáp ứng tốt nhu cầu gọi video và chụp ảnh chân dung.

Bên cạnh cấu hình phần cứng, Motorola vẫn giữ lại jack cắm tai nghe 3.5mm – một tính năng đang dần biến mất trên các dòng smartphone hiện đại. Thiết bị cũng sở hữu loa kép hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos và khả năng kết nối 5G tốc độ cao.

Thiết kế và cam kết phần mềm

Moto G77 Power có kích thước tổng thể là 166,23 × 76,50 × 8,89mm với trọng lượng 215 gram. Dù sở hữu viên pin lớn nhưng độ dày của máy vẫn được kiểm soát ở mức dưới 9mm. Thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, giúp tăng độ bền trong quá trình sử dụng thực tế.

Về phần mềm, máy sẽ được cài đặt sẵn Android 16 ngay khi xuất xưởng. Motorola cam kết cung cấp 1 năm cập nhật hệ điều hành và 3 năm vá lỗi bảo mật. Các tùy chọn màu sắc bao gồm: Pantone Impenetrable, Pantone Nautical Blue, Pantone Fuchsia Red và Pantone Laurel Green. Hiện tại, mức giá chính thức của sản phẩm vẫn chưa được tiết lộ cho đến ngày ra mắt chính thức.