Motorola ra mắt tablet Moto Pad 70 Groove với hệ thống 9 loa JBL và pin 10.200mAh Motorola chính thức trình làng máy tính bảng Moto Pad 70 Groove sở hữu dàn 9 loa JBL Pro, chip Dimensity 7400 cùng viên pin 10.200 mAh cho khả năng giải trí vượt trội.

Motorola vừa chính thức trình làng mẫu máy tính bảng Moto Pad 70 Groove hướng tới trải nghiệm giải trí đa phương tiện chuyên sâu. Thiết bị gây ấn tượng mạnh nhờ việc tích hợp hệ thống 9 loa JBL Pro Speaker System, cấu hình phần cứng ổn định với vi xử lý MediaTek Dimensity 7400 cùng viên pin dung lượng lớn 10.200 mAh.

Thiết kế kim loại linh hoạt với chân đế xoay 360 độ

Motorola Moto Pad 70 Groove sở hữu thiết kế nguyên khối bằng kim loại chắc chắn với độ dày 6.8mm và trọng lượng 775g. Mặt sau của máy nổi bật với chân đế kim loại có khả năng xoay 360 độ, giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh nhiều góc độ dựng máy khác nhau khi làm việc hoặc giải trí. Sản phẩm được phát hành với một tùy chọn màu sắc duy nhất là Pantone Blue Surf.

Motorola Moto Pad 70 Groove trang bị màn hình 12.1 inch và hệ thống 9 loa JBL

Ở mặt trước, thiết bị trang bị màn hình LCD kích thước 12.1 inch độ phân giải cao, hỗ trợ tần số quét 12.1Hz mang đến không gian hiển thị rộng rãi và hình ảnh mượt mà cho các tác vụ xem phim hay duyệt web.

Cấu trúc âm thanh 9 loa JBL Pro và chế độ loa Bluetooth

Bên cạnh màn hình lớn, điểm nổi bật nhất trên Moto Pad 70 Groove chính là hệ thống âm thanh JBL Pro Speaker System nằm ở mặt lưng. Cụm loa này bao gồm 4 loa tweeter đảm nhận dải âm cao, 3 loa woofer tái tạo dải âm trầm và 2 bộ tản âm thụ động giúp tăng cường hiệu ứng không gian sống động.

Điểm ăn tiền nhất chính là hệ thống 9 loa JBL Pro Speaker System nằm ở mặt lưng

Đáng chú ý, Motorola còn tích hợp chế độ Bluetooth Speaker Mode độc đáo. Mẫu tablet này có thể hoạt động như một chiếc loa di động độc lập, cho phép người dùng kết nối và phát nhạc trực tiếp từ điện thoại thông minh một cách tiện lợi.

Hiệu năng phần cứng và thời lượng pin

Sức mạnh bên trong Moto Pad 70 Groove đến từ vi xử lý MediaTek Dimensity 7400, kết hợp cùng 8GB RAM LPDDR5 và bộ nhớ trong 256GB. Người dùng cũng có thể mở rộng thêm dung lượng lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Góc nhìn mặt sau của Motorola Moto Pad 70 Groove với chân đế kim loại 360 độ

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 10.200 mAh, đáp ứng thời lượng xem YouTube liên tục lên đến 15 giờ. Máy hỗ trợ công suất sạc tối đa 45W và được trang bị sẵn củ sạc 68W đi kèm trong hộp.

Bảng thông số kỹ thuật Motorola Moto Pad 70 Groove

Thông số Chi tiết Màn hình LCD 12.1 inch, tần số quét 12.1Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 7400 Bộ nhớ RAM / ROM 8GB LPDDR5 / 256GB (hỗ trợ thẻ microSD) Hệ thống âm thanh 9 loa JBL Pro (4 tweeter, 3 woofer, 2 tản âm thụ động) Dung lượng pin & Sạc 10.200 mAh, sạc 45W (củ sạc đi kèm 68W) Thiết kế & Trọng lượng Vỏ kim loại, chân đế xoay 360 độ, dày 6.8mm, nặng 775g

Giá bán thị trường

Tại thị trường Ấn Độ, Motorola Moto Pad 70 Groove được niêm yết với mức giá 36.999 Rupee (tương đương khoảng 10,1 triệu đồng). Hiện nhà sản xuất chưa công bố kế hoạch phân phối và giá bán chính thức của sản phẩm tại thị trường Việt Nam.