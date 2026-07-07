MSI Claw 8 EX AI+: Sức mạnh từ Intel Arc G3 Extreme có giúp MSI thống trị thị trường? MSI Claw 8 EX AI+ thiết lập tiêu chuẩn hiệu năng mới cho máy chơi game cầm tay nhờ chip Intel Arc G3 Extreme, vượt mặt đối thủ AMD Ryzen Z2 Extreme tới 40% ở cùng mức công suất.

Thị trường máy chơi game cầm tay (handheld gaming) vừa chứng kiến một bước ngoặt lớn với sự xuất hiện của MSI Claw 8 EX AI+. Đây là thiết bị đầu tiên trang bị dòng chip chuyên dụng cho thiết bị cầm tay của Intel, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua hiệu năng vốn đang được thống trị bởi AMD.

MSI Claw 8 EX AI+

Sức mạnh đột phá từ kiến trúc Intel Arc G3 Extreme

Trái tim của MSI Claw 8 EX AI+ là sự kết hợp giữa CPU Arc G3 Extreme và nhân đồ họa tích hợp (iGPU) Arc B390. Theo các thử nghiệm thực tế, ở mức công suất tỏa nhiệt (TDP) 35 Watts, chip Intel thế hệ mới cho hiệu năng trung bình cao hơn 40% so với đối thủ trực tiếp là AMD Ryzen Z2 Extreme.

Sự cải tiến này không chỉ dừng lại ở các con số lý thuyết. Trong các tựa game hiện đại, thiết bị cho phép duy trì tốc độ khung hình mượt mà ngay cả khi đang di chuyển. Đây là nỗ lực của Intel nhằm thu hẹp và vượt qua khoảng cách mà dòng chip Lunar Lake năm ngoái chưa thể thực hiện hoàn toàn khi đối đầu với các đại diện từ AMD.

MSI's Claw 8 with the Arc G3 Extreme is much more powerful...

Thông số kỹ thuật MSI Claw 8 EX AI+ Asus ROG Ally X (Tham chiếu) Vi xử lý Intel Arc G3 Extreme AMD Ryzen Z2 Extreme Đồ họa tích hợp Arc B390 iGPU Radeon Graphics Chênh lệch hiệu năng (35W) Mạnh hơn ~40% Cơ sở Hệ điều hành Windows 11 Windows 11

...than the Asus ROG Xbox Ally X with the Ryzen Z2 Extreme.

Cải tiến phần mềm và thiết kế công thái học

Bên cạnh hiệu năng thuần túy, MSI đã lắng nghe phản hồi từ người dùng để tối ưu hóa phần mềm Center M. Phiên bản mới không chỉ cải thiện các cấu hình hiệu năng (performance profiles) mà còn hỗ trợ chế độ Xbox toàn màn hình – tính năng từng tạo nên thành công cho Asus ROG Ally X. Người dùng có thể tùy chọn Center M hoặc ứng dụng Xbox làm trình khởi chạy mặc định, giúp giảm thiểu việc phải tương tác trực tiếp với giao diện Windows vốn không tối ưu cho màn hình nhỏ.

Về phần cứng, phần khung vỏ của Claw 8 được thiết kế lại với tay cầm công thái học, mang lại cảm giác thoải mái và chắc chắn như một tay cầm chơi game chuyên dụng. Tuy nhiên, một điểm trừ đáng lưu ý là hệ thống quạt tản nhiệt vẫn hoạt động liên tục ngay cả khi máy đang ở trạng thái nghỉ (idle).

Rào cản từ mức giá và giá trị sử dụng thực tế

Dù sở hữu hiệu năng ấn tượng, MSI Claw 8 EX AI+ đang đối mặt với thách thức lớn về giá thành. Với mức giá đề xuất lên tới 1.799 USD, thiết bị này đắt ngang ngửa một chiếc laptop gaming tầm trung trang bị GeForce RTX 5060 (như Acer Nitro V 16S). Thậm chí, với cùng số tiền đó, người dùng có thể sở hữu một bộ combo gồm laptop chơi game và một chiếc Nintendo Switch 2.

Cần lưu ý rằng dù mạnh mẽ đến đâu, Arc B390 vẫn chỉ là card đồ họa tích hợp. Những game thủ kỳ vọng vào hiệu năng tương đương GPU rời hoặc các máy console gia đình thế hệ mới có thể sẽ cảm thấy thất vọng. Trong bối cảnh giá linh kiện bộ nhớ tăng cao, mức giá tiệm cận 1.800 USD có thể khiến dòng máy handheld gaming mất đi sức hút vốn có đối với số đông người dùng.