MU cạnh tranh gay gắt cùng Bayern Munich để chiêu mộ trung vệ Finn Jeltsch giá 50 triệu euro Sau khi củng cố tuyến giữa, Man Utd chuyển hướng sang chiêu mộ trung vệ U21 Đức Finn Jeltsch từ VfB Stuttgart nhưng phải đối mặt với nhiều đối thủ lớn.

Sau khi hoàn tất kế hoạch nâng cấp tuyến giữa với hàng loạt bản hợp đồng như Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba nhằm khỏa lấp khoảng trống của Casemiro cùng chấn thương của Manuel Ugarte, Manchester United đang hướng tầm ngắm sang vị trí trung vệ. Theo nguồn tin từ Caught Offside, đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc khả năng liên hệ chính thức với VfB Stuttgart để xúc tiến thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Finn Jeltsch.

Finn Jeltsch lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo Man Utd nhằm tăng cường nhân sự phòng ngự.

Đánh giá tích cực từ tuyển trạch viên và mức giá 50 triệu euro

Các tuyển trạch viên của Manchester United đã gửi về trung tâm huấn luyện Carrington những báo cáo phân tích rất tích cực về phong độ của cầu thủ 20 tuổi. Dù mới chỉ tích lũy được 35 lần ra sân tại Bundesliga, Jeltsch đã khẳng định tầm ảnh hưởng lớn nơi hàng thủ của Stuttgart. Nhờ việc vừa ký giao kèo dài hạn kéo dài đến tận năm 2030, đội bóng nước Đức tự tin định giá viên ngọc quý của mình ở mức 50 triệu euro (tương đương khoảng 42,9 triệu bảng).

Sự quyết đoán này đến từ tiềm năng phát triển vượt trội của tuyển thủ U21 Đức. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng đắt đỏ này đòi hỏi ban lãnh đạo Quỷ đỏ phải tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra lời đề nghị chính thức.

Cuộc đua khốc liệt giữa các ông lớn châu Âu

Để sở hữu chữ ký của Jeltsch, Manchester United sẽ phải vượt qua sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ nặng ký. Tại giải Ngoại hạng Anh, cả Liverpool lẫn Arsenal đều đang theo dõi sát sao tiến trình phát triển của trung vệ này. Ở Serie A, Juventus cũng thể hiện sự quan tâm, trong khi Bayern Munich đang tìm mọi cách giữ chân tài năng sáng giá nhất của bóng đá Đức tiếp tục ở lại thi đấu trong nước.

Bất chấp sự săn đón gắt gao từ các đại gia châu Âu, Jeltsch vẫn duy trì thái độ điềm tĩnh. Trung vệ trẻ khẳng định bản thân chỉ tập trung cho việc phát triển chuyên môn tại câu lạc bộ chủ quản:

"Tôi cũng có đọc được những thông tin đó, nhưng đây không thực sự là điều tôi bận tâm. Tôi hoàn toàn tập trung cho mùa giải tới cùng Stuttgart. Tôi đang có một môi trường lý tưởng tại đây và được ra sân thi đấu ở Champions League."

Bên cạnh việc thi đấu ổn định tại Bundesliga và Champions League, Jeltsch – người từng có 6 lần khoác áo đội tuyển U21 Đức – còn đặt mục tiêu lớn hơn là bước lên đội tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh năm 2006 khẳng định giấc mơ cống hiến cho tuyển Đức luôn là động lực to lớn thúc đẩy anh hoàn thiện bản thân trong giai đoạn tới.