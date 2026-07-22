MU chặn đường Rashford đến Arsenal, Juventus nhắm người gác đền Martinez Manchester United khẳng định lập trường không bán Marcus Rashford cho các đối thủ tại Premier League; Arsenal chuyển hướng sang Ezri Konsa trong khi Juventus muốn chiêu mộ Emiliano Martinez.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến phức tạp tại Old Trafford. Manchester United vừa đưa ra thông điệp đanh thép về tương lai của Marcus Rashford, trong bối cảnh hàng loạt ông lớn tại London như Arsenal, Chelsea và Tottenham đồng loạt bày tỏ sự quan tâm đến chân sút 28 tuổi này.

Chiến lược bảo vệ nhân sự của Manchester United

Dù phong độ của Marcus Rashford có những giai đoạn trồi sụt, giá trị của tiền đạo này trên thị trường vẫn cực kỳ lớn. Theo nguồn tin từ The I, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã quyết định từ chối mọi lời đề nghị đến từ các đối thủ trực tiếp tại Ngoại hạng Anh. Manchester United không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ bằng cách tăng cường sức mạnh cho các đội bóng cạnh tranh top 4 bằng chính ngôi sao của mình.

Rashford trong màu áo Tam sư. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh việc giữ chân trụ cột, MU cũng đang thắt chặt chi tiêu ở khu vực trung tuyến. Đội chủ sân Old Trafford đã chính thức rút lui khỏi các thương vụ chiêu mộ Carlos Baleba (Brighton) và Alex Scott (Bournemouth). Lý do được đưa ra là mức giá mà các CLB chủ quản yêu cầu cho hai tiền vệ 22 tuổi này vượt quá ngân sách dự kiến của đội bóng. Điều này buộc MU phải chuyển hướng sang các mục tiêu khả thi hơn về mặt tài chính.

Arsenal và tham vọng gia cố hàng thủ

Trong khi MU lo giữ người, Arsenal lại đang ráo riết tìm kiếm những mảnh ghép mới cho hệ thống phòng ngự của HLV Mikel Arteta. Mục tiêu hàng đầu được xác định là Ezri Konsa của Aston Villa. Trung vệ 28 tuổi này được đánh giá cao nhờ sự ổn định và kinh nghiệm dày dạn tại Premier League.

Konsa trong màu áo ĐT Anh ở World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Không chỉ dừng lại ở Konsa, Pháo thủ cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Alex Scott tại Bournemouth sau khi tiền đạo này từ chối gia hạn hợp đồng. Arsenal kỳ vọng sức hút từ Champions League sẽ giúp họ chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ 22 tuổi này.

Juventus và kế hoạch cải tổ từ Serie A

Tại Italy, Juventus đang cho thấy tham vọng lớn khi nhắm đến Emiliano Martinez, thủ thành vừa bước sang tuổi 33 của Aston Villa. Kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà vô địch World Cup được xem là lời giải hoàn hảo cho vị trí người gác đền của "Bà đầm già" mùa tới. Ngoài ra, đại diện Serie A cũng đã gia nhập cuộc đua giành Jean-Clair Todibo, trung vệ 26 tuổi đang chơi thăng hoa trong màu áo West Ham.

Các diễn biến đáng chú ý khác

Ipswich Town: Đã đạt thỏa thuận nguyên tắc chiêu mộ Daizen Maeda từ Celtic với giá 10 triệu bảng (8 triệu bảng trả trước kèm 2 triệu bảng phụ phí).

Đã đạt thỏa thuận nguyên tắc chiêu mộ Daizen Maeda từ Celtic với giá 10 triệu bảng (8 triệu bảng trả trước kèm 2 triệu bảng phụ phí). Nottingham Forest: Đang tiến gần đến việc sở hữu trung vệ triển vọng Ousmane Diomande từ Sporting CP sau những cuộc đàm phán nâng cao.

Đang tiến gần đến việc sở hữu trung vệ triển vọng Ousmane Diomande từ Sporting CP sau những cuộc đàm phán nâng cao. Rangers: Đang nỗ lực thuyết phục Manchester United nhả tài năng trẻ 18 tuổi James Overy, hậu vệ cánh người Úc đầy tiềm năng.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều biến số, đặc biệt là khi các CLB lớn bắt đầu thực hiện những nước đi quyết định để ổn định đội hình trước thềm mùa giải mới.