MU chiêu mộ Andrey Santos: Tham vọng 50 triệu bảng và bài học từ Rasmus Hojlund Manchester United tiến gần việc sở hữu Andrey Santos từ Chelsea với giá 50 triệu bảng. Thương vụ này mang lại sự kỳ vọng lớn nhưng cũng đi kèm rủi ro nếu Quỷ đỏ không có kế hoạch bảo vệ tài năng trẻ.

Manchester United đang tiến rất gần đến việc hoàn tất bản hợp đồng thứ hai trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ trẻ Andrey Santos từ đối thủ Chelsea. Sau khi rút lui khỏi các thương vụ Elliot Anderson và Mateus Fernandes, đội chủ sân Old Trafford đã nhanh chóng chốt mức phí 48 triệu bảng Anh, kèm 2 triệu bảng phụ phí để đưa tài năng người Brazil về dưới trướng huấn luyện viên Michael Carrick.

MU đạt thoả thuận chiêu mộ Santos. Ảnh: Getty Images.

Viên ngọc bị bỏ quên tại Stamford Bridge

Việc Andrey Santos chỉ đóng vai trò dự bị tại Chelsea không phản ánh đúng năng lực thực tế của tiền vệ này. Trong bối cảnh đội bóng thành London ưu tiên những bản hợp đồng kỷ lục như Enzo Fernandez và Moises Caicedo, Santos buộc phải tìm kiếm cơ hội dưới dạng cho mượn. Tại Strasbourg mùa giải 2024/25, anh đã bùng nổ với 10 bàn thắng từ tuyến giữa và được tin tưởng trao băng thủ quân khi mới 20 tuổi.

Sở hữu bộ kỹ năng toàn diện, Santos thường được giới chuyên môn so sánh với ngôi sao Bruno Guimaraes nhờ khả năng kéo bóng tịnh tiến và hỗ trợ tấn công sắc bén. Đây chính là yếu tố khiến Manchester United sẵn sàng đặt cược vào một cầu thủ thuộc nhóm tài năng trẻ triển vọng nhất Ligue 1 mùa trước.

Nguy cơ lặp lại sai lầm với Rasmus Hojlund

Dù sở hữu tiềm năng lớn, sự thành bại của thương vụ này tại Old Trafford phụ thuộc mật thiết vào cách quản trị nhân sự của ban huấn luyện. Nếu Manchester United đặt toàn bộ kỳ vọng lên vai Santos ngay lập tức, họ rất dễ lặp lại "kịch bản Rasmus Hojlund" – một tài năng trẻ bị ép chín sớm và phải gánh vác trọng trách quá lớn khi hệ thống đội hình chưa hoàn thiện.

Santos vẫn cần sự hỗ trợ từ một tiền vệ đẳng cấp. Ảnh: Getty Images.

Vị trí tiền vệ trung tâm tại Ngoại hạng Anh đòi hỏi sự an toàn và bản lĩnh cực cao. Mọi sai sót ở khu vực này đều có thể dẫn đến bàn thua tai hại, tạo ra áp lực tâm lý khủng khiếp cho một cầu thủ trẻ. Để Andrey Santos phát triển đúng lộ trình, Quỷ đỏ cần bổ sung thêm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp và giàu kinh nghiệm để án ngữ phía sau, tạo không gian cho anh học hỏi thay vì bị đẩy ra ánh đèn sân khấu quá sớm.

Ban lãnh đạo Manchester United đã mang về một "viên ngọc thô" đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, để viên ngọc ấy thực sự tỏa sáng, đội bóng cần xây dựng một môi trường an toàn và một kế hoạch chuyển nhượng đồng bộ, thay vì chỉ kỳ vọng vào những cá nhân đơn lẻ.