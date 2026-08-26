MU chiêu mộ Carlos Baleba giá 70 triệu bảng: Lời giải tuyến giữa sau hai thập kỷ chờ đợi Thương vụ Carlos Baleba từ Brighton mang đến cho huấn luyện viên Michael Carrick chốt chặn giàu sức mạnh nhằm tái thiết khu trung tuyến Manchester United.

Manchester United đã chính thức hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton với mức phí cố định 65 triệu bảng cùng 5 triệu bảng phụ phí. Động thái này không chỉ bổ sung một nhân tố chất lượng cho tuyến giữa mà còn được xem là bước đi mang tính bản lề nhằm chấm dứt cơn đau đầu kéo dài suốt 20 năm tại sân Old Trafford.

Baleba mang đến nhiều kỳ vọng cho NHM MU. Ảnh: Manchester United FC.

Thay đổi tư duy chuyển nhượng dưới thời Sir Jim Ratcliffe

Mức giá tổng cộng 70 triệu bảng dành cho Baleba thấp hơn đáng kể so với con số 100 triệu bảng mà ông chủ Tony Bloom của Brighton từng định giá hồi đầu năm. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng chuyển nhượng mới mẻ và thực dụng dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe.

Trái ngược với kình địch Manchester City sẵn sàng chi những khoản tiền vượt ngưỡng 100 triệu bảng tại Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo Quỷ đỏ lựa chọn giải pháp phân bổ nguồn vốn hợp lý vào các mục tiêu tầm trung giàu tiềm năng như Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba. Chiến lược này giúp đội bóng tối ưu hóa ngân sách mà vẫn bảo đảm chiều sâu đội hình.

Chìa khóa chiến thuật cho Michael Carrick

Sự xuất hiện của tiền vệ người Cameroon mang lại giải pháp quan trọng cho hệ thống mà HLV Michael Carrick đang xây dựng. Đảm nhiệm vai trò mỏ neo số 6, Baleba gây ấn tượng mạnh nhờ bộ kỹ năng toàn diện với điểm tựa là chiếc chân trái khéo léo.

Không chỉ sở hữu khả năng tranh chấp tay đôi quyết liệt và thu hồi bóng hiệu quả ở cả hai phần sân, Baleba còn được đánh giá rất cao ở khả năng thoát pressing. Kỹ năng giữ bóng vững vàng dưới áp lực lớn giúp tân binh này trở thành tấm lá chắn từ xa đáng tin cậy trước khung thành đội nhà.

Carrick cần một cuộc cải tổ toàn diện ở tuyến giữa. Ảnh: Getty.

Chấm dứt nỗi ám ảnh hai thập kỷ tại Old Trafford

Kể từ thời điểm Roy Keane chia tay đội bóng cách đây hai thập kỷ, Manchester United luôn gặp khó khăn trong việc định hình một tiền vệ phòng ngự thực thụ đẳng cấp thế giới. Ngay cả bản thân Michael Carrick thời còn thi đấu cũng không mang phong cách đánh chặn thuần túy.

Giai đoạn hậu Sir Alex Ferguson chứng kiến hàng loạt tên tuổi lớn cập bến như Ander Herrera, Paul Pogba, Bastian Schweinsteiger, Nemanja Matic, cho tới Casemiro hay Christian Eriksen, nhưng phần lớn chỉ đáp ứng được kỳ vọng trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, những bản hợp đồng đắt giá như Donny van de Beek, Mason Mount hay Manuel Ugarte chưa thể mang lại sự an tâm tuyệt đối.

Việc thiếu vắng một mắt xích phân phối và dọn dẹp nơi trung tuyến từng khiến Quỷ đỏ phụ thuộc nhiều vào khoảnh khắc cá nhân của các ngôi sao tấn công như Wayne Rooney hay Bruno Fernandes. Sự góp mặt của Carlos Baleba được kỳ vọng sẽ tạo nên nền móng vững chắc, giúp nửa đỏ thành Manchester khôi phục vị thế thống trị vốn có.