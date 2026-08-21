MU chiêu mộ Carlos Baleba: Lời giải tuyến giữa nhưng chưa đủ cho kỳ chuyển nhượng điểm 10 Dù thương vụ Carlos Baleba giúp tuyến giữa Manchester United thêm hoàn thiện, tập đoàn INEOS vẫn phải đối mặt bài toán hàng công và hành lang cánh trái.

Thông tin Manchester United tiến gần đến thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton đang thổi bùng làn sóng kỳ vọng tại sân Old Trafford. Dưới sự tiếp quản và định hướng của tập đoàn INEOS, tiêu chuẩn đánh giá một phiên chợ hè thành công dành cho Quỷ đỏ đã nâng lên một vị thế hoàn toàn khác so với giai đoạn hoảng loạn trước đây.

INEOS vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp MU trở lại. Ảnh: Getty Images.

Lột xác trục giữa với tư duy chuyển nhượng mới

Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng từ chiến lược mua sắm khôn ngoan mà bộ sậu INEOS mang lại. Nhìn lại mùa hè 2025, những thương vụ chất lượng như Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Matheus Cunha cùng thủ môn Senne Lammens đã tạo nền tảng vững chắc cho sự trở lại của Quỷ đỏ.

Bước sang mùa hè 2026, ban lãnh đạo Manchester United tiếp tục thực hiện các bước đi mang tính toán kỹ lưỡng. Họ gia cố khu trung tuyến bằng bản hợp đồng Andrey Santos trị giá 50 triệu bảng và Youri Tielemans với giá 35 triệu bảng. Bên cạnh đó, sự bổ sung kinh nghiệm từ thủ môn Karl Darlow cùng tài năng trẻ Tynan Thompson giúp chiều sâu đội hình được đảm bảo đáng kể.

Sự xuất hiện tiềm năng của Carlos Baleba chính là mảnh ghép chiến thuật quan trọng. Khi kết hợp cùng Andrey Santos, Youri Tielemans và Kobbie Mainoo, HLV Michael Carrick sẽ sở hữu một hàng tiền vệ giàu sức cơ động, khả năng tranh chấp vượt trội cùng tính linh hoạt cao trong các phương án vận hành.

Baleba chỉ mới củng cố tuyến giữa MU. Ảnh: Getty Images.

Những "tử huyệt" đe dọa tham vọng của Michael Carrick

Tuy nhiên, một kỳ chuyển nhượng đạt thang điểm 10/10 không chỉ dựa trên mức độ rầm rộ hay số lượng tân binh. Thước đo thực sự nằm ở khả năng xóa bỏ hoàn toàn các điểm yếu cố hữu trong đội hình trước khi bước vào mùa giải mới.

Đáng lo ngại nhất hiện nay là vị trí hậu vệ cánh trái. Việc chưa tìm kiếm được phương án nhân sự thực sự đẳng cấp và ổn định ở hành lang này có thể trở thành mắt xích yếu bị các đối thủ khai thác tại Ngoại hạng Anh 2026/27.

Thêm vào đó, hàng công Manchester United vẫn đối mặt với rủi ro lớn về mặt lực lượng. Đội bóng thiếu một trung phong chất lượng đủ sức chia lửa hoặc thay thế vị trí của Benjamin Sesko mỗi khi tiền đạo này chấn thương hay sa sút phong độ. Chừng nào hai bài toán then chốt này chưa có lời giải triệt để, kỳ chuyển nhượng của Quỷ đỏ dù rất tích cực vẫn chưa thể coi là hoàn hảo toàn diện.