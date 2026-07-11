MU chiêu mộ thành công Andrey Santos, Barcelona chốt giá Karim Adeyemi Manchester United hoàn tất thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Andrey Santos từ Chelsea, trong khi Barcelona đạt thỏa thuận trị giá 31 triệu euro cho chân sút Karim Adeyemi từ Dortmund.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi quyết liệt từ các ông lớn châu Âu. Manchester United và Barcelona là hai cái tên gây chú ý nhất trong phiên giao dịch sáng 11/7 với những bản hợp đồng mang tính chiến lược nhằm nâng cấp đội hình cho mùa giải mới.

Manchester United củng cố tuyến giữa với Andrey Santos

Đội chủ sân Old Trafford đã chính thức hoàn tất các thủ tục chiêu mộ tiền vệ trẻ Andrey Santos từ Chelsea. Đây được xem là bước đi quan trọng của ban lãnh đạo Manchester United trong việc trẻ hóa và tăng cường chất thép cho khu trung tuyến. Theo các nguồn tin thân cận, đội bóng đang xem xét bổ sung thêm hai tiền vệ nữa ngay sau khi tiền vệ người Brazil ổn định tại câu lạc bộ.

Sự xuất hiện của Andrey Santos được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột phá và tính sáng tạo cho lối chơi của Quỷ đỏ. Với nền tảng kỹ thuật tốt và khả năng điều tiết trận đấu, cầu thủ này hứa hẹn là mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đang xây dựng.

Andrey Santos chuẩn bị gia nhập Manchester United. Ảnh: Getty Images

Barcelona chốt phương án Karim Adeyemi

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đã đạt được thỏa thuận với Borussia Dortmund về trường hợp của Karim Adeyemi. Mức phí chuyển nhượng được ấn định ở con số 31 triệu euro. Tuyển thủ Đức từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Camp Nou nhờ tốc độ xé gió và khả năng dứt điểm đa dạng, những yếu tố mà hàng công Barcelona đang còn thiếu.

Việc chiêu mộ Adeyemi với mức giá khá hợp lý trong bối cảnh tài chính hiện tại cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của đội bóng xứ Catalan. Anh được coi là phương án nâng cấp trọng yếu, sẵn sàng tạo ra sự đột biến hành lang cánh hoặc chơi như một tiền đạo ảo khi cần thiết.

Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ Karim Adeyemi. Ảnh: Getty Images

Mohamed Salah và rào cản tài chính tại Saudi Arabia

Trái ngược với những thương vụ diễn ra thuận lợi, tương lai của Mohamed Salah tại Trung Đông đang trở nên mờ mịt. Dù nhận được sự quan tâm lớn từ các câu lạc bộ thuộc Saudi Pro League, nhưng yêu cầu về lương bổng quá cao của tiền đạo người Ai Cập đang khiến các đối tác ngần ngại. Nếu không điều chỉnh mức đãi ngộ mong muốn, Salah có nguy cơ tự loại mình khỏi cuộc đua gia nhập giải đấu đầy tham vọng này.

Cuộc đua giành chữ ký của Lutsharel Geertruida và Francisco Trincao

Arsenal và Liverpool đang tạo ra một cuộc cạnh tranh gắt gao trên thị trường chuyển nhượng để sở hữu hậu vệ đa năng Lutsharel Geertruida. Cầu thủ người Hà Lan đã chứng minh được năng lực trong màu áo Sunderland và được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho hệ thống phòng ngự của cả hai đại gia Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Manchester City và Tottenham cũng đang theo sát Francisco Trincao. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện được Sporting định giá khoảng 50 triệu euro. Dù nhận được lời mời từ Al-Ahli, Trincao được cho là đang cân nhắc khả năng lật kèo để tìm đường trở lại môi trường đỉnh cao tại Premier League.

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