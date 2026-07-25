MU đại thắng Rosenborg 5-0: Dàn tài năng trẻ tỏa sáng rực rỡ khiến Carrick phấn khích Chiến thắng đậm 5-0 trước Rosenborg giúp Manchester United tìm lại cảm giác chiến thắng, đồng thời khai quật tiềm năng hứa hẹn từ lứa cầu thủ trẻ kế cận.

Sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Wrexham ở trận ra quân chuỗi giao hữu, Manchester United đã lập tức đưa ra lời đáp trả đanh thép bằng chiến thắng 5-0 thuyết phục trước Rosenborg ngay trên thánh địa Lerkendal. Mặc dù HLV Michael Carrick trình làng đội hình xuất phát với sự hiện diện của nhiều trụ cột như Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw, Andrey Santos hay Mason Mount, điểm sáng lớn nhất của trận đấu lại thuộc về những gương mặt trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington.

Sự bùng nổ của thế hệ tương lai

Trận đấu ghi nhận màn trình diễn vượt trội của dàn "ngọc thô" bên phía Manchester United. Ngoại trừ tiền đạo Joshua Zirkzee (25 tuổi) là cầu thủ trên 20 tuổi duy nhất điền tên lên bảng tỷ số, các bàn thắng còn lại đều được thực hiện bởi những cái tên mới chỉ ở độ tuổi mười chín bao gồm Shea Lacey, Jacob Devaney, Harry Amass và Ethan Williams.

Carrick hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của bộ đôi hậu vệ biên Jaydan Kamason và Harry Amass trong hiệp hai đã tạo nên bước ngoặt lớn về mặt thế trận. Cả hai trực tiếp đóng góp vào 4 bàn thắng của đội nhà, trong đó Kamason bỏ túi 2 đường kiến tạo, còn Amass để lại dấu ấn đậm nét với 1 pha lập công cùng 1 lần dọn cỗ cho đồng đội. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cặp anh em song sinh Jack và Tyler Fletcher từ phút 60 cũng mang đến làn gió mới cho tuyến giữa nhờ khả năng kiểm soát bóng đầy chững chạc.

Dấu ấn chiến thuật và phản ứng của Michael Carrick

Màn trình diễn ngẫu hứng và đầy tự tin của các cầu thủ trẻ đã mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho ban huấn luyện. Phát biểu sau trận đấu, HLV Michael Carrick không giấu nổi sự phấn khích trước cách các học trò vận hành lối chơi:

"Khi thấy các cầu thủ trẻ tự do thể hiện bản thân và liên tục thúc đẩy bản thân tốt hơn, tôi cảm thấy rất hào hứng. Một số pha phối hợp trong hiệp hai thực sự rất, rất hay. Các cầu thủ giàu kinh nghiệm đang dần tìm lại nhịp độ thi đấu tốt. Nhưng quan trọng hơn, việc chứng kiến dàn sao trẻ thi đấu tự tin, là chính mình và không ngừng nỗ lực là điều tuyệt vời nhất."

Bên cạnh mặt trận tấn công thăng hoa, hàng thủ Quỷ đỏ cũng có một ngày thi đấu tròn vai. Thủ thành Radek Vitek chơi hơn 70 phút chắc chắn trước khi nhường chỗ cho Dermot, góp công giữ sạch lưới cho đội nhà. Vitek vừa trải qua mùa giải 2025-26 ấn tượng dưới dạng cho mượn tại Bristol City với 12 trận giữ sạch lưới sau 41 lần ra sân, và việc giữ sạch lưới ở trận đấu này tiếp tục khẳng định năng lực của người gác đền trẻ tuổi.

Lộ trình chuẩn bị cho mùa giải mới

Chiến thắng giòn giã trước Rosenborg là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Manchester United trong quá trình chuẩn bị tiền mùa giải. Đội chủ sân Old Trafford hiện còn 4 tuần để hoàn thiện bộ khung trước khi bước vào chiến dịch chính thức.

Trước mắt thầy trò HLV Carrick sẽ là 4 thử thách chất lượng với các đối thủ hàng đầu châu Âu bao gồm Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Leeds United và AC Milan. Những trận giao hữu đỉnh cao này sẽ là bài kiểm tra thực sự để kiểm chứng năng lực của cả dàn trụ cột lẫn các tài năng trẻ vừa bước ra ánh sáng.