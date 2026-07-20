MU dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Waldemar Anton với giá 35 triệu bảng Đội chủ sân Old Trafford đang đẩy nhanh tiến độ gia cố hàng thủ bằng mục tiêu Waldemar Anton từ Dortmund, bên cạnh kế hoạch chiêu mộ tài năng trẻ Ben Nelson để cải tổ đội hình.

Manchester United đang bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè với mục tiêu tối thượng: tái thiết hàng phòng ngự. Trong bối cảnh cần những nhân tố có bản lĩnh và kinh nghiệm tại đấu trường đỉnh cao, Quỷ đỏ đã xác định Waldemar Anton là mảnh ghép chiến lược cho hệ thống của mình.

Waldemar Anton: Lời giải cho bài toán hàng thủ Quỷ đỏ

Theo nguồn tin từ Fussballdaten, Man Utd hiện đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua giành chữ ký của Waldemar Anton. Đội chủ sân Old Trafford không ngần ngại đặt lên bàn đàm phán con số 35 triệu bảng để thuyết phục Borussia Dortmund nhả người. Đây được xem là mức giá phản ánh đúng giá trị của một trung vệ đang ở độ chín sự nghiệp và có phong độ ổn định tại Bundesliga.

Man Utd nhắm Anton để củng cố hàng thủ. Ảnh: Getty Images

Sức hút của Man Utd không chỉ nằm ở danh tiếng mà còn ở tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Một bản hợp đồng với mức lương hậu hĩnh đã được ban lãnh đạo đội bóng chuẩn bị sẵn sàng. Các báo cáo chỉ ra rằng, mức thu nhập mới mà Quỷ đỏ đề xuất sẽ vượt xa con số mà tuyển thủ Đức đang nhận tại Dortmund, tạo ra một đòn bẩy tâm lý quan trọng trong quá trình thương thảo.

Sự cởi mở từ Borussia Dortmund và áp lực cạnh tranh

Về phía đại diện nước Đức, Dortmund tỏ ra khá cởi mở với viễn cảnh chia tay trụ cột của mình. Đội bóng vùng Ruhr coi việc bán Anton là cơ hội lý tưởng để thu về một khoản vốn lớn, phục vụ cho kế hoạch tái đầu tư và nâng cấp đội hình trong mùa giải tới. Tuy nhiên, Man Utd không đơn độc trong thương vụ này. Họ vẫn đang phải dè chừng sự cạnh tranh gắt gao từ Atletico Madrid và Aston Villa, những đội bóng cũng đang khát khao bổ sung nhân sự cho hàng thủ.

Waldemar Anton không chỉ mang lại sự chắc chắn bằng thể hình và khả năng phán đoán, mà còn sở hữu kinh nghiệm quý báu tại đấu trường Champions League. Đây chính là yếu tố mà huấn luyện viên của Man Utd đang tìm kiếm để dẫn dắt các cầu thủ trẻ trong đội hình.

Chiến lược kép: Kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Song song với nỗ lực chiêu mộ Anton, Man Utd cũng đang đẩy mạnh thương vụ chiêu mộ Ben Nelson từ Leicester City. Trung vệ trẻ trị giá 10 triệu bảng này vừa đưa ra yêu cầu rời đội bóng chủ quản, và Quỷ đỏ hiện đang nắm lợi thế lớn trước West Ham trong cuộc đua giành chữ ký của anh.

Việc theo đuổi cả Anton và Ben Nelson cho thấy một chiến lược chuyển nhượng rõ ràng: nâng cấp hàng thủ toàn diện bằng cả những ngôi sao dạn dày kinh nghiệm lẫn những tài năng trẻ đầy triển vọng. Nếu hoàn tất cả hai bản hợp đồng này, Man Utd sẽ có một chiều sâu đội hình đáng nể, sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh và các giải đấu châu lục.

Dự kiến trong thời gian tới, các bên liên quan sẽ có thêm những cuộc tiếp xúc chính thức để chốt hạ các điều khoản cuối cùng. Người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền kỳ vọng vào một diện mạo mới vững chắc hơn của hàng phòng ngự tại Old Trafford trong mùa giải mới.