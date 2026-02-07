MU dẫn đầu cuộc đua giành Felix Nmecha: Tham vọng và rào cản 103 triệu bảng Manchester United đang nỗ lực gia cố tuyến giữa bằng mục tiêu Felix Nmecha từ Borussia Dortmund. Dù dẫn đầu cuộc đàm phán, mức phí 103 triệu bảng đang trở thành thử thách cực đại cho Quỷ đỏ.

Manchester United đang bước vào một kỳ chuyển nhượng hè đầy biến động với ưu tiên hàng đầu là tái thiết khu trung tuyến. Sau những tổn thất về nhân sự, đội chủ sân Old Trafford đã hướng sự chú ý đến Felix Nmecha – ngôi sao đang lên của Borussia Dortmund. Tuy nhiên, tham vọng này đang vấp phải một rào cản tài chính khổng lồ từ đại diện nước Đức.

Nmecha thi đấu ấn tượng nhưng có mức giá quá cao. Ảnh: Getty Images

Thách thức từ con số 120 triệu euro

Theo các nguồn tin uy tín từ Sport BILD, Borussia Dortmund đã phát đi thông điệp cứng rắn khi định giá Felix Nmecha không dưới 120 triệu euro (tương đương 103 triệu bảng). Đội bóng vùng Ruhr hiện không chịu bất kỳ áp lực bán người nào, điều này cho phép họ hoàn toàn tự tin trong việc giữ chân trụ cột hoặc ép giá các đối tác trên bàn đàm phán.

Dù mức giá được đưa ra là con số "trên trời", Manchester United vẫn được cho là đội bóng đang dẫn đầu trong quá trình đàm phán. Sức hút từ Old Trafford vẫn là một yếu tố quan trọng nếu tuyển thủ Đức quyết định tìm kiếm một thử thách mới ngoài biên giới Bundesliga.

Lời giải cho bài toán nhân sự của Erik ten Hag

Việc bổ sung một tiền vệ đẳng cấp đã trở thành nhiệm vụ cấp bách của Man Utd. Chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Manuel Ugarte đã để lại một khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa. Trước đó, đội bóng cũng đã lỡ hẹn với hai mục tiêu tiềm năng là Elliot Anderson và Mateus Fernandes, khiến áp lực đè nặng lên vai ban lãnh đạo trong việc tìm kiếm phương án thay thế.

Felix Nmecha không chỉ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện mà còn đáp ứng hoàn hảo tiêu chí "Homegrown" (cây nhà lá vườn) tại Ngoại hạng Anh do từng trưởng thành từ lò đào tạo của Manchester City. Đây là một lợi thế cực lớn giúp Man Utd dễ dàng hơn trong việc đăng ký danh sách thi đấu tại giải đấu quốc nội.

Sự thừa nhận từ những chuyên gia hàng đầu

Phong độ của Nmecha trong màu áo đội tuyển Đức tại kỳ World Cup vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của anh. Dù đội nhà dừng bước sớm trước Paraguay, cá nhân tiền vệ 25 tuổi vẫn để lại dấu ấn đậm nét với lối chơi thông minh và khả năng điều tiết trận đấu xuất sắc. HLV Julian Nagelsmann thậm chí không ngần ngại khẳng định Nmecha là "một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới" ở thời điểm hiện tại.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn

Không chỉ có Manchester United, hàng loạt đội bóng lớn như Manchester City, Newcastle, Bayern Munich và Real Madrid đều đang theo sát từng động thái của ngôi sao sinh năm 2000. Thị trường chuyển nhượng đang nóng lên từng ngày khi các câu lạc bộ đều nhận ra tiềm năng to lớn của tiền vệ này.

Tuy nhiên, mức phí 103 triệu bảng vẫn bị đánh giá là quá cao so với giá trị thực tế trên thị trường. Giới chuyên môn nhận định, dù tài năng là không thể phủ nhận, lối chơi của Nmecha vẫn tồn tại một vài khiếm khuyết nhỏ cần thời gian để mài giũa. Việc Man Utd có chấp nhận mạo hiểm chi ra một con số kỷ lục hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn, nhất là khi họ cần cân đối ngân sách cho nhiều vị trí khác trong đội hình.