MU dẫn đầu cuộc đua giành Manu Kone: Quân bài tẩy 50 triệu euro từ AS Roma Manchester United đã chủ động liên hệ với người đại diện của tiền vệ Manu Kone nhằm vượt mặt Arsenal. Ngôi sao AS Roma được định giá 50 triệu euro sau màn trình diễn chói sáng.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến một cuộc đối đầu thú vị giữa hai "ông lớn" Premier League là Manchester United và Arsenal. Mục tiêu chung của cả hai là Manu Kone, tiền vệ đang thuộc biên chế AS Roma và vừa trải qua một kỳ World Cup bùng nổ cùng đội tuyển Pháp.

Manu Kone chơi ấn tượng ở tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images.

Chiến lược tiếp cận khôn ngoan của Manchester United

Theo thông tin từ tờ Gazzetta dello Sport, đội chủ sân Old Trafford không chỉ dừng lại ở mức quan tâm mà đã thực hiện những bước đi cụ thể. Manchester United được cho là đã đi trước một bước khi chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị quản lý của Manu Kone để thảo luận về các điều khoản cá nhân và lộ trình chuyển nhượng.

Điểm mấu chốt giúp Quỷ đỏ tự tin trong thương vụ này chính là mối quan hệ mật thiết với công ty đại diện Excellence Sport Nation. Đây cũng chính là đơn vị đang quản lý tiền đạo Bryan Mbeumo – người từng có những liên kết chuyển nhượng với đội bóng thành Manchester trước đó. Việc sở hữu một kênh đối thoại thông suốt và tin cậy với người đại diện được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng của Erik ten Hag chiếm lợi thế tuyệt đối trước sự nhòm ngó của các đối thủ khác.

Mức định giá và hồ sơ kỹ thuật của Manu Kone

Phía AS Roma đã đưa ra thông điệp rõ ràng về tương lai của ngôi sao người Pháp. Đội bóng thủ đô nước Ý sẵn sàng để Kone ra đi nếu nhận được lời đề nghị trị giá khoảng 50 triệu euro. Dù đây là một con số không nhỏ, nhưng giới chuyên môn đánh giá đây là khoản đầu tư hợp lý cho một tiền vệ sinh năm 2001 đang bước vào độ chín của sự nghiệp.

Về mặt chuyên môn, Manu Kone sở hữu bộ kỹ năng đặc biệt phù hợp với cường độ cao tại Ngoại hạng Anh:

Thể chất ưu việt: Nền tảng thể lực dồi dào cho phép anh bao quát khoảng không lớn ở khu trung tuyến.

Nền tảng thể lực dồi dào cho phép anh bao quát khoảng không lớn ở khu trung tuyến. Khả năng thoát pressing: Kỹ thuật cá nhân điêu luyện giúp Kone giữ bóng và tịnh tiến bóng lên phía trên một cách hiệu quả dưới áp lực đối phương.

Kỹ thuật cá nhân điêu luyện giúp Kone giữ bóng và tịnh tiến bóng lên phía trên một cách hiệu quả dưới áp lực đối phương. Tư duy chiến thuật: Sự điềm tĩnh trong các tình huống tranh chấp và khả năng đọc trận đấu nhạy bén.

Arsenal và tham vọng nâng cấp khu trung tuyến

Ở phía bên kia chiến tuyến, Arsenal cũng không hề giấu giếm ý định đưa Kone về sân Emirates. Pháo thủ coi tiền vệ của AS Roma là phương án nâng cấp hoàn hảo, đặc biệt là trong vai trò điều tiết và đánh chặn ở khu vực giữa sân. Đội bóng của Mikel Arteta đang tìm kiếm một hồ sơ tương tự như Christian Norgaard nhưng ở một đẳng cấp cao hơn và giàu tiềm năng phát triển hơn.

Màn trình diễn thượng thặng của Manu Kone trong trận tứ kết World Cup gặp Morocco vừa qua đã chứng minh anh đủ khả năng tỏa sáng ở những sân khấu lớn nhất. Với việc cả hai câu lạc bộ hàng đầu nước Anh đều đang ráo riết săn đón, tương lai của tiền vệ người Pháp hứa hẹn sẽ là một trong những câu chuyện chuyển nhượng đáng chú ý nhất trong thời gian tới.

Việc lựa chọn giữa dự án tái thiết tại Old Trafford hay gia nhập một tập thể đang dần hoàn thiện tại Arsenal sẽ phụ thuộc rất lớn vào những tác động từ người đại diện và tham vọng cá nhân của chính cầu thủ này.