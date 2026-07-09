MU dồn lực chiêu mộ Andrey Santos 50 triệu bảng, thương vụ Ederson rơi vào bế tắc Manchester United bất ngờ thay đổi ưu tiên trên thị trường chuyển nhượng khi quá trình đàm phán với Ederson đình trệ, nhường chỗ cho thương vụ bom tấn Andrey Santos từ Chelsea.

Kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Manchester United đang chứng kiến một bước ngoặt bất ngờ. Từng được xem là mục tiêu hàng đầu để gia cố chất thép cho khu trung tuyến, thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta hiện đã rơi vào trạng thái đóng băng, nhường chỗ cho một ưu tiên mới mang tên Andrey Santos.

Thương vụ Ederson của Man Utd đang có diễn biến phức tạp. Ảnh: Getty Images

Sự đình trệ bất ngờ trong thương vụ Ederson

Theo thông tin từ ký giả Felipe Silva của ESPN Brazil, quá trình thương thảo giữa Manchester United và Atalanta đã hoàn toàn đình trệ. Đây là một diễn biến gây ngạc nhiên, bởi trước đó nhiều nguồn tin uy tín tại Anh khẳng định ngôi sao người Brazil đã ở rất gần sân Old Trafford và dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay sau khi World Cup 2026 khép lại.

Ederson vốn được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho vị trí "mỏ neo" nhờ khả năng càn lướt và điều tiết lối chơi ấn tượng. Màn trình diễn ổn định trong màu áo Atalanta và những đóng góp cho đội tuyển quốc gia Brazil là lý do khiến ban lãnh đạo Man Utd từng quyết tâm theo đuổi anh đến cùng. Tuy nhiên, những rào cản mới phát sinh trên bàn đàm phán đã khiến tiến trình này không thể tiếp tục như kỳ vọng.

Ưu tiên mới mang tên Andrey Santos

Trong bối cảnh thương vụ Ederson chững lại, đội chủ sân Old Trafford đã nhanh chóng chuyển hướng sang một mục tiêu khác cũng đầy tiềm năng là Andrey Santos. Cầu thủ thuộc biên chế Chelsea đang trở thành trọng tâm trong các hoạt động chuyển nhượng của "Quỷ đỏ".

Để hiện thực hóa thương vụ này, Manchester United dự kiến phải chi ra khoản phí lên đến 50 triệu bảng. Việc dồn toàn lực cho Andrey Santos cho thấy sự thay đổi trong tính toán chiến thuật và quản lý ngân sách của đội bóng. Tiền vệ sinh năm 2004 được kỳ vọng sẽ mang lại sức trẻ và sự đột biến cho tuyến giữa vốn đang cần được làm mới của đội bóng áo đỏ.

Tương lai nào cho khu trung tuyến của Man Utd?

Dù đang tập trung tối đa cho bản hợp đồng từ Chelsea, cánh cửa dành cho Ederson vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Hiện tại, chưa có xác nhận nào cho thấy Man Utd sẽ từ bỏ vĩnh viễn tiền vệ của Atalanta. Nhiều khả năng ban lãnh đạo đội bóng đang thực hiện chiến lược ưu tiên dứt điểm các mục tiêu khả thi hơn trước khi cân đối lại ngân sách cho các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khả năng Ederson cập bến xứ sở sương mù đang ở mức thấp nhất kể từ khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. Tương lai của tiền vệ sinh năm 1999 vẫn là một dấu hỏi lớn, trong khi người hâm mộ Manchester United đang chờ đợi sự xuất hiện của Andrey Santos để giải quyết bài toán nhân sự nơi tuyến giữa.