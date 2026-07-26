MU dùng Marcus Rashford làm chìa khóa tháo gỡ bế tắc vụ Manu Kone Đứng trước bài toán bổ sung tuyến giữa sau chấn thương của Manuel Ugarte, Manchester United cân nhắc đưa Marcus Rashford vào thỏa thuận trao đổi để sở hữu tiền vệ Manu Kone từ AS Roma.

Tuyến giữa của Manchester United đang trải qua cuộc cải tổ quy mô lớn. Sau khi chia tay tiền vệ giàu kinh nghiệm Casemiro, đội chủ sân Old Trafford đã nhanh chóng đầu tư mang về Andrey Santos từ Chelsea và Youri Tielemans từ Aston Villa. Tuy nhiên, kế hoạch nhân sự của Quỷ đỏ lập tức bị xáo trộn bởi biến cố ngoài dự tính.

Chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) nghiêm trọng của Manuel Ugarte tại World Cup 2026 buộc ban huấn luyện Manchester United phải gấp rút tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp nhằm chuẩn bị cho đấu trường UEFA Champions League mùa tới. Mục tiêu hàng đầu được đội bóng nước Anh nhắm đến là Manu Kone, ngôi sao 25 tuổi vừa có mùa giải bùng nổ trong màu áo AS Roma và màn trình diễn ấn tượng cùng tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Bài toán 60 triệu euro và phương án từ Marcus Rashford

Dù rất muốn sở hữu Manu Kone, thượng tầng Manchester United lại không sẵn sàng đáp ứng mức giá 60 triệu euro mà đại diện Serie A yêu cầu. Sau khi từng rút lui khỏi thương vụ Ederson của Atalanta do bất đồng về giá cả, Quỷ đỏ đối mặt với nguy cơ đổ bể thêm một mục tiêu quan trọng nếu không tìm ra giải pháp đột phá trên bàn đàm phán.

Tương lai Marcus Rashford sau mùa hè 2026 vẫn là ẩn số. (Ảnh: Getty Images)

Trong bối cảnh bế tắc, giải pháp bất ngờ xuất hiện từ trường hợp của Marcus Rashford. Các nguồn tin từ truyền thông Italy cho biết Manchester United đang cân nhắc đưa tiền đạo 28 tuổi này vào như một phần thỏa thuận trao đổi nhằm kéo giảm khoản phí chuyển nhượng tiền mặt cho AS Roma.

Về phía đội bóng nước Ý, huấn luyện viên Gian Piero Gasperini đang rất cần một tiền đạo cánh trái chất lượng để gia tăng hỏa lực cho hàng công. Rashford với tốc độ và khả năng tạo đột biến được đánh giá là nhân tố phù hợp với hệ thống chiến thuật mà chiến lược gia này xây dựng tại AS Roma.

Manu Kone có thể đến MU nếu Rashford gia nhập Roma? (Ảnh: Getty Images)

Rào cản lương thưởng và lối thoát cho các bên

Tuy nhiên, thương vụ hoán đổi này đang vấp phải chướng ngại lớn về mặt tài chính. Mức lương hiện tại của Rashford lên tới khoảng 11 triệu euro mỗi mùa, con số vượt xa khung quỹ lương của AS Roma. Vì vậy, phương án khả dĩ nhất được tính đến là một bản hợp đồng cho mượn, trong đó Manchester United sẽ tiếp tục chi trả phần lớn thu nhập cho tiền đạo người Anh.

Về phần Rashford, sau mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn tại Barcelona, cơ hội ở lại sân Camp Nou đã chính thức khép lại khi đội bóng xứ Catalonia vung tiền chiêu mộ Anthony Gordon và Karim Adeyemi. Không còn nằm trong kế hoạch của Manchester United nhưng cũng không thể ở lại Barcelona, chân sút 28 tuổi rơi vào thế khó.

Dù việc xử lý hợp đồng của Rashford khá phức tạp, việc biến anh thành chìa khóa đàm phán vẫn được xem là phương án tối ưu giúp Quỷ đỏ vừa cắt giảm nhân sự không còn sử dụng, vừa có được chữ ký chất lượng của Manu Kone cho mùa giải mới.